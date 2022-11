Kapsula Orion agencije NASA stigla do Meseca

Kapsula Orion američke svemirske agencije NASA stigla je danas do Meseca i počela da ga obleće.

Kapsula, u kojoj su umesto posade tri lutke sa senzorima za merenje vibracija, kosmičkog zračenja i drugih uslova, prišla je Mesecu sa njegove „tamne strane“ koja se ne idi sa Zemlje.

Zbog polusatnog prekida komunikacije, kontrolori leta u Hjustonu nisu znali da li je važno startovanje motora kapsule prošlo dobro sve dok se kapsula nije pojavila s vidljive strane Meseca, a udaljena 375.000 kilometara od Zemlje.

Kapsula je danas stigla do Meseca prvi put još od programa Apolo agencije NASA pre 50 godina. Dolazak do Meseca predstavlja ključnu tačku u probnom letu od 4,1 milijarde dolara, započetom prošle srede.

Kada se kapsula pojavila iza Meseca, kamere ugrađene u nju su poslale sliku Zemlje kao plave tačkice u tami.

Kapsula Orion je morala da obiđe oko Meseca da bi postigla dovoljnu brzinu za ulazak u široku, ovalnu orbitu oko Meseca.

Ako sve bude po planu, u petak će se motori aktivirati još jednom i postaviti kapsulu u tu orbitu.

Ako probni let, sa lutkama, prođe dobro, astronauti će na let oko Meseca i nazad već 2024. godine. Ako i to bude u redu, sletanje dve osobe na Mesec moglo bi da usledi 2025. godine.

(Beta)

