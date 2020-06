Karl Bilt uvredio Srbe na Vidovdan (foto)

Nekadašnji švedski premijer i diplomata Karl Bilt napisao je neprimeren komentar na društvenoj mreži povodom obeležavanja Vidovdana u Srbiji.

A day of historic battles. Many Serbs 🇷🇸 are still agitated over their loss in the Kosovo battle, but you would be hard pressed to find any Swede 🇸🇪 who really cares about the loss at Poltava more than three hundred years later. pic.twitter.com/6FqDYR03Mo

— Carl Bildt (@carlbildt) June 28, 2020