Kesić: Radim prilično slobodno, vrlo verovatno da emisija 24 minuta opstaje da bi vlast imala …

Novinar i autor satirične emisije „24 minuta“ Zoran Kesić izjavio je da radi prilično slobodno sve ove godine, ali da je vrlo verovatno i da opstaje u „ovoj medijskoj pustoši“ zbog toga da bi vlast imala alibi.

„Tema naše emisije nije da ističemo ono što mislimo da je dobro i pozitivno, i opet kažem nažalost, tema naše emisije već šest godina jesu glupost, laž, govna, zlo, to je naš repromaterijal, mi smo djubretari“, rekao je Kesić u intervjuu za nedeljnik „Vreme“.

Kesić je kazao da za njega nije opcija da kaže: „Ne, mi više nećemo biti alibi, iako znamo da smo pošteno radili šest godina, sada ćemo prestati da radimo, evo nismo više alibi, sada smo heroji“.

„Za mene to nije opcija. Hoću do zadnjeg sekunda da govorim ono što hoću da govorim, a kad me neko bude šutnuo nogom u guzicu, onda ću da nadjem drugu opciju gde mogu da govorim. Nemam nikakvih dugoročnih planova, samo znam da nema teoretske šanse da se odreknem mogućnosti da na nacionalnoj frekvenciji, pa čak i ovakvoj, možemo da govorimo glasno ono što mislimo“, rekao je Kesić.

Navodeći da im se uglavnom niko ne meša u rad, Kesić je rekao da se tokom svih ovih godina povremeno javi neko iz vrha menadžmenta i kaže „možda biste mogli nešto malo da ublažite“, to se dešava možda svakih par meseci, pa mi pitamo „šta da ublažimo“.

„Dodjemo do toga da je jedan izraz sporan, da je možda malo vulgaran, preteran i mi se onda „bijemo“, „peglamo“ oko tog jednog izraza. Nekad pristanemo na intervenciju i primedbu menadžmenta, nekad ne, nema pravila. Ali ne postoji situacija kada nam neko kaže ‘ovo ne sme da ide’ i da mi kažemo ‘okej ne ide'“, kazao je Kesić.

Prema Kesićevim rečima, zadatak satiričara je da ubada najmoćnije i da reaguje na opštu sliku.

„Mi reagujemo na opštu sliku. A ko nam stalno iskače kad otvorimo frižider? Pa predsednik (Aleksandar) Vučić i mi proporcionalno reagujemo na to“, kazao je Kesić.

Navodeći da analitičare odnosno goste emisije bira medju ljudima od kojih će dobiti dobru kritičku misao, po mogućstvu ako meže duhovitu, ne nužno, Kesić je rekao da želi da čuje na primer šta

imaju da kažu legende – Zdravko Šotra i Želimir Žilnik.

„Ali, ne želim da znam šta ima da kaže Krle iz Idola. Ne zanima me šta ima da kaže (Dragan) Vučićević, zašto bi me to zanimalo. U njima vidim one koji će iste takve gadosti pisati i za sledećeg gazdu, meni je to odvratno. Zovem samo ljude od integriteta, a ne one koji će ko god da je na vlasti pljunuti opoziciju, jer im je to posao“, kazao je Kesić.

Odgovarajući na pitanje o tome kako mu se čine sadašnji protesti, Kesić je kazao da mu je drago što se protesti održavaju, a da mu je posebno drago što se nisu prekinuli tokom praznika.

„Voleo bih da protesti bujaju, da se ovi zabrinu i iz te zabrinutosti da počnu da menjaju svoj narativ nedodirljivosti i osećaja da mogu sve. To me najviše nervira. Osećaj da neko gore može sve. Da može da te gleda u oči i da laže, i da ta laž prodje. I to više puta dnevno, kontinuirano“, kazao je Kesić.

Upitan šta ga nervira kod opozicije, Kesić je kazao da u „nedostatku te osobe koja se dosad nije kompromitovala ne vidi nekoga ko bi tu isplivao“, ali da se nada da će bes naroda da raste.

„Jer ima i te kako razloga za to. Ili, možda, da narod postane manje probirljiv, jer stalno traži tog nekog idealnog, pa gleda hoće li doći“, kazao je Kesić i dodao da više ne treba da se uzdamo u „neke mesije“ već da vidimo šta sami možemo.

„Mi smo u neprestanoj potrazi za idealnim, a ako nije idealan, šta ćeš biti, beli listić? Nikad nisam bio beli listić. Uvek bih i preko one stvari zaokružio manje zlo. Nećmo mi dobiti nikada dobro, ostaje nam uvek manje zlo. I pomirimo se s tim“, kazao je Kesić.

