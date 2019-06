„Kfor nije bio obavešten o akciji ROSU, loše sam interpretiran“

Portparol Kfora Vinćenco Graso izjavio je da Kfor nije bio obavešten o nedavnoj akciji kosovske policije na severu Kosova, da je to bila akcija policije i da nikada nije rekao da je Kfor bio obavešten niti da je ikoga obavestio.

„Ta operacija je bila policijska operacija, i ni u jednoj zemlji policija ne informiše javnost o policijskim operacijama, tako da mi nismo bili obavešteni o tome. I nikada nismo rekli da smo bili obavešteni, niti da smo mi nekoga obavestili o tome“, rekao je Graso u emisiji „Slobodno srpski“ u produkciji Medija centra iz Čaglavice.

Govoreći o navodima pojedinih medija koji su se pozivali na njegove izjave „da su svi unapred bili obavešteni o akciji policije na severu Kosova“, Graso je rekao da je loše interpretiran.

„Ono što sam rekao, a što je pokrenulo čitavu diskusiju, u intervjuu za TV Prvu sledećeg jutra, nakon operacije, je bilo “svi su bili obavešteni“. Ovo je prevedeno i interpretirano kao da je Kfor nekoga obavestio, ali ono što sam ja rekao je da “su svi bili obavešteni“ u smislu da je informacija bila poznata jer smo pročitali tu vest i zapravo je 17. maja bilo puno vesti koje su najavljivale ovu vrstu operacije i ostalo, i zato sam rekao da nije bilo iznenađenja“, rekao je Graso.

On tu akciju vidi kao legalnu policijsku operaciju protiv kriminala i da jedino kriminalci treba da se brinu u takvim operacijama.

„Naravno, ljudi ne treba da reaguju ili da opstruišu rad policije. Oni treba da se slože s tim i da sarađuju sa policijom kada sprovodi takve operacije. Treba da izbegavaju podizanje tenzija i eskalaciju nasilja, jer to može biti opasno““, kazao je Graso.

Prema njegovim rečima, ta operacija je izvedena mirno u svim mestima sem u Zubinom Potoku.

„Ono što se tog jutra dogodilo u Zubinom Potoku je sledeće: kada je policija bila na putu ka Zubinom Potoku, a nisu sa sobom imali tešku opremu ni duge cevi, na njih je pucano. Jedan policajac je povređen, a zatim je blokiran put. Tada su morali da pozovu specijalnu jedinicu koja je intervenisala, i tada smo imali tu tenziju koja je, kao što sam rekao, srećom ostala izolovana i ograničena u tom prostoru“, rekao je Graso.

Komentarišući česte navode pojedinih političara u Beogradu da specijalne jedinice policije Kosova po dogovoru u NATO-u ne mogu da idu na sever Kosova bez dozvole Kfora i saglasnosti lokalne zajednice, Graso kaže da takav dogovor ne postoji i da kosovska policija može da se kreće svuda po Kosovu i sprovodi akcije vezano za vladavinu prava.

„Ono o čemu se ranije govorilo je dogovor između, tadašnjeg premijera Hašima Tačija i generalnog sekretara NATO Rasmusena da Kosovske bezbednosne snage pre razmeštanja na sever treba prvo da dobiju dozvolu Kfora i obaveste lokalne vlasti. Ali, ovo se nije nikada dogodilo“, rekao je Graso.

Govoreći o situaciji na KiM, Graso je rekao da je generalno gledano bezbednosna situacija dobra i stabilna i da ne postoji ozbiljna pretnja narušavanju mira i stabilnosti na Kosovu.

„Ne postoji prava fizička pretnja bezbednosti, ali postoji retorika i propaganda koja ponekad stvara zabrinutost među ljudima, stvara tenzije, bez ikakvih osnova, dokaza, to je po nama prava pretnja stabilnosti. Ta retorika dolazi sa obe strane. Nikad ne pozivamo lidere samo jedne strane ili druge, već pozivamo sve lidere“, rekao je Graso i dodao da obe strane koriste „preteće slike, koje menjaju percepciju ljudi“, ali da na terenu nema ničeg.

On je rekao i da Kosovo usvajanjem tri zakona koji se odnose na Kosovske bezbednosne snage i formiranje Ministarstva odbrane, nije dobilo vojsku Kosova.

„Nije dovoljno da imate zakon, da napišete to na papiru, to je situacija, postoji plan koji će sprovesti Kosovske institucije i biće potrebno deset godina da se to uradi“, rerkao je on.

Govoreći o ubistvu Olivera Ivanovića Graso je rekao da Kfor ni na koji način nije uključen u istragu ovog ubistva, ali da je spreman da pomogne, ako neko to zatraži.

Kada se radi o saradnji Kfora i Vojske Srbije Graso kaže da je ona na veoma zadovoljavajućem nivou.