Kfor priprema teren za albanske duge cevi na severu

Da li je misija NATO-a na KiM potpuno suspendovala Briselski sporazum porukom da snage Rosu bez dozvole mogu da uđu na Sever KiM. Po dogovoru Beograda i Prištine, to mogu da učine samo uz dozvolu NATO-a i predstavnika lokalne samouprave na Severu.

Priština očigledno nema nameru da „spusti loptu“, a nova provokacija koja može da donese dodatne tenzije na severu Kosova ovoga puta dolazi iz misije Kfora.

Šef Informativne službe Kfora Vinčenco Graso izjavio je da specijalne jedinice Rosu mogu bez dozvole Kfora da uđu na sever Kosova, ali ne i Kosovske bezbednosne snage (KBS), koje od 14 decembra imaju status oružane sile. Graso je ovu izjavu objasnio rečima da „jedinica za specijalne operacije koja može biti naoružana dugim cevima“ pripada Kosovskoj policiji i kao takva ima mandat da sprovodi zakon širom Kosova bez obaveze da traži odobrenje“.

Osim što nije jasan povod ove Grasove izjave, koja liči i na neku vrstu najave o budućim dešavanjima na severu Kosova, postavlja se pitanje da li je Kfor na ovaj način stavio van snage i sam Briselski sporazum?

Jer, predsednik Srbije je neprekidno ponavljao, uvek kad su Rosu snage upadale na Sever, da je to protiv svih dogovora jer „duge albanske cevi“ mogu na sever isključivo ukoliko dobiju podršku NATO-a i predstavnika srpske lokalne samouprave.

Na to podseća i sagovornik „Sputnjika“. Ljuban Karan, penzionisani potpukovnik nekadašnje Kontraobaveštajne službe JNA, dodaje da je sve ovo što se dešava i očekivano jer je na delu zloupotreba međunarodnih misija na Kosovu.

„Po sporazumu iz Brisela, bez saglasnosti srpske lokalne zajednice, Rosu ne bi smele da se pojavljuju na severu. Srbima na Severu nije bitno ko su i kako se zovu snage, ako su naoružani kao vojska! Očigledno je da teško više razlikovati šta je vojska, a šta policija Kosova“, kaže sagovornik „Sputnjika“.

On kao veliku opasnost ističe to što međunarodne dogovore više niko ne poštuje, zbog čega smatra da je ovakva izjava iz Kfora visokorizična i da lako može da dovede do ivice oružanog sukoba.

„Ako prištinske snage uđu na sever Kosova sa dugim oružjem, onda se može očekivati da se donese odluka da i naši imaju neku reakciju“, siguran je Karan.

Po njegovom mišljenju, međunarodne misije umesto da sprečavaju paravojno organizovanje i da ograničavaju formacije sa dugim oružjem, na ovaj način ih čak podstiču da mogu da rade šta hoće.

„Što će to da izazove konflikt, izgleda da nikoga nije briga, osim ako im to nije cilj. Sve priče o mirnom rešenju posle ovakvih izjava lako mogu da padnu u vodu“, zaključak je sagovornika „Sputnjika“, uz napomenu da bi zvaničnici međunarodnih misija trebalo da se uzdrže od ovakvih izjava, jer rizikuju da stvore konflikt koji bi mogao da dobije neviđene razmere.

Inače, iz Kfora je naglašeno da KBS, prema ranijem dogovoru, mora da imaju odobrenje od komandanta Kfora pre nego što se angažuju na severu Kosova, kao i da, NATO očekuje od lokalnih institucija, Srba, da nastave da se pridržavaju tog dogovora.

U isto vreme on je zaključio da je situacija na Kosovu pod kontrolom, „uprkos političkim tenzijama i dodaje te da su jedinice Kfora uvek prisutne, čak i kada su manje uočljive“.

(Sputnjik)