Kfor vežba da NE zaštiti Srbe (video)

ENGLISH/ ALBANIAN / SERBIANKFOR continues exercising to be ready and guarantee safety and security to all people in Kosovo.In the next days there will be some movements of KFOR troops in different parts of Kosovo.It is just a normal rehearsal of deployment and procedures.The situation remains under control with no sign of possible threats.KFOR-i vazhdon të stërvitet për të qenë i gatshëm dhe të garantojë siguri për të gjithë njerëzit në Kosovë.Në ditët e ardhshme do të ketë disa lëvizje të trupave të KFOR-it në pjesë të ndryshme të Kosovës.Kjo është vetëm një stërvitje normale e zbarkimit dhe procedurave.Situata mbetet nën kontroll, pa asnjë shenjë kërcënimi të mundshëm.KFOR nastavlja sa vežbama da bude spreman i garantuje bezbednost i sigurnost svim ljudima na Kosovu.U narednim danima će biti nekih pokreta trupa KFOR-a u različitim delovima Kosova.To je samo uobičajena proba raspoređivanja i procedura.Situacija je i dalje pod kontrolom bez znakova mogućih pretnji.

Gepostet von Kosovo Force – KFOR am Mittwoch, 28. August 2019