Kim Mehmeti: Na Balkanu svi živimo u imaginarnim a ne u granicama u kojima živimo

Politički analitičar iz Skoplja Kim Mehmeti izjavio je danas da svi na Balkanu žive u imaginarnim a ne realnim granicama svojih država, dok je samo mir kratkoročan.

„Situacija na Kosovu je onakva kakva je na celom Balkanu. Imamo narode koji žive u svojim imaginarnim granicama a ne u granicama države u kojoj žive i u tom smislu mislim da srpske elite još uvek nisu izašle iz imaginarnog mišljenja i posmatranja prema kojem njima pripada i ‘drugo oko’, Crna Gora, i ‘kolevka srpstva’ Kosovo, i da zbog toga pati ceo Balkan“, rekao je Mehmeti u intervjuu za agenciju Beta.

Kada su u pitanju odnosi Kosova i Srbije, Mehmeti je kazoa da „dok se slabiji nada jači deluje“.

„Kao što vidimo Srbija se svakodnevno naoružava, na Kosovu postoji nada da neće biti nekog oružanog sukoba, medjutim do sada se nikada na Balkanu nije ostvarivala želja slabijeg već se uvek dogadjalo onako kako su odlučivali i hteli oni koji su delovali i imali dugoročne ciljeve“, kazao je Mehmeti.

On je ocenio da je „na Balkanu sve dugoročno sem država, da su dugoročni i ovi etnički koncepti u kojima se živi u imaginarnim državama, dok je samo mir na Balkanu kratkoročan“.

Prema njegovim rečima „Srbija je tokom istorije imala strategiju kako pregovarati sa Albancima i ona je uvek bila ista – da se albansko-srpski dijalog uvek vodi izmedju Beograda i Tirane i da se drugi Albanci van granica Albanije marginalizuju kao da ne postoje“.

„Naravno to je legitiman cilj Srbije i mi ne trebamo niti možemo da se zbog toga ljutimo. Nikada kao do sada Srbija nije uspela da postigne taj cilj, ali se to sada pokušava ostvariti kroz ‘Otvoreni Balkan’, veliko prijateljstvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa premijerom Albanije Edi Ramom kao da je do kraja defaktorizovalo Kosovo“, rekao je Mehmeti.

Dijalog Kosova i Srbije Mehmeti je ocenio kao neuspešan, „jer sve dok Srbija ozbiljno ne sedne da razgovara sa Kosovom sve drugo je neuspešno“.

„Nije da sprske političke elite to ne znaju, ali žele da kupuju vreme, da se dijalog odugovlači, iako znaju da jednog dana to treba okončati. Medjutim politika Srbije je da ne želi da se pregovori okončaju, jer je problem Kosova vrlo rentabilan za njih i donosi im velike dobitke“, kazao je Mehmeti.

Prema njegovim rečima, kad god žele da provociraju zapad predstavnici Srbije idu u Mosku i dobijaju preporuke kako da se ponašaju u dijalogu, a kada odnos Moskve ne dogovara Srbiji ide se u Brisel i daju se signali približavanja zapadu, tako da je Kosovo izuzetno značajna „novčanica“ za Srbiju čak i u ovom periodu kada ništa ne može da kontroliše na njemu.

„Ja ne pripadam onima koji samo drugu stranu vide kao djavola a sebe kao andjela, medjutim ponašanje kosovske strane mi izgleda nelogično jer Kosovo od odlaganja dijaloga i sporazuma nema nikakve koristi, dok Srbija, ima konkretne koristi od toga. Zato mi izgleda apsurdno da Kurti ili bilo ko drugi sa Kosova ima pretenzija da se problem ne reši“, zaključio je Mehmeti.

On je dodao da za „takvo ponašanje kosovske strane ne može da da neko logično objašnjenje“, na osnovu političke logike i javnih informacija.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.