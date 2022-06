Klačar (CeSID): Veliki Trnovac posledica promene izbornih zakona i direktnog uticaja na rezultat

Izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) Bojan Klačar izjavio je danas, komentarišući što još uvek nema konačnih rezultata parlamentarnih izbora, da je to posledica promene izbornih zakona, ali i toga što biračko mesto u Velikom Trnovcu direktno utiče na rezultate glasanja.

Klačar je za današnji Blic objasnio da će se, zbog izmena u zakonskom okviru, za svake sledeće izbore rezultati saznavati kasnije u odnosu na pre, jer su produženi rokovi i ubačen još jedan organ odlučivanja.

„Osim Republičke izborne komisije (RIK) i Upravnog suda, postoje i Opštinske i Gradske izborne komisije, ili lokalne izborne komisije, kako to zakon precizira“, kazao je on.

Kao drugi mogući razlog, Klačar je naveo činjenicu da postoji direktan uticaj tog biračkog mesta na rezultat glasanja.

„On znači ili mandat albanskoj koaliciji, a s druge strane, po Dontovoj metodi, oduzimanje jednog skupštinskog mesta Socijalističke partije Srbije“, rekao je Klačar.

On je ocenio da je to stvorilo nervozu i dovelo do pojačane kampanje i velike zainteresovanosti stranaka i glasača da izadju na te izbore, ali da se „pokazalo da birački odbori imaju male kapacitete da sprovedu izbore u složenim i emotivnim odnosima kakvi su u Velikom Trnovcu“.

Izbori na biračkom mestu broj šest u Velikom Trnovcu po četvrti put će biti održani u četvrtak, 23. juna.

(Beta)

