Ko nasleđuje Haradinaja

U političkim i krugovima analitičara na Kosovu se spekuliše ko bi mogao da nasledi Ramuša Haradinaja na mestu kosovskog premijera.

Spekuliše se da bi predsednica političke stranke Alternativa i poslanica skupštine Kosova Mimoza Kusari Ljilja mogla da postane premijerka tehničke vlade, koja bi mogla da bude formirana u slučaju izglasavanja nepoverenja vladi premijera Ramuša Haradinaja.

Portal „Gazeta blic“ saznaje da je Kusari Ljilja dobila zeleno svetlo vladajuće Demokratske partije Kosova kao mogući premijer.

Prema istim, neimenovanim izvorima portala, ta bi vlada vodila zemlju do jeseni, do kada bi trebalo da budu okončan dijalog sa Srbijom i do kada bi zemlja trebalo da se pripremi za prevremene parlamentarne izbore.

Kusari Ljilja je u subotu na konferenciji za medije izjavila da treba formirati tehničku vladu.

Ona je za „Gazetu blic“ izjavila da nema ništa konkretno u vezi sa njenim izborom za šeficu tehničke vlade i da o tome nije razgovarala sa bilo kim iz DPK.

Kusari Ljilja je u drugoj vladi Hašima Tačija, od 2010. do 2014. godine, bila zamenica premijera zadužena za ekonomska pitanja i ministarka za trgovinu i industriju, posle čega je izabrana za gradonačelnicu Đakovice.

(Tanjug)