Koalicija Nada danas počela kampanju za beogradske izbore, Mihailović nosilac liste (VIDEO)

Predsednik Demokratske stranke Srbije (DSS) Miloš Jovanović saopštio je da je danas počela kampanja koalicije Nada za beogradski izbore, koja nudi gradjanima „realna, konkretna rešenja za probleme“, kao i da je nosilac liste za gradske izbore liste Vojislav Mihailović, nekadašnji gradonačelnik Beograda.

„Danas smo pričali sa gradjanima a u subotu ćemo predstavi program“, rekao je Jovanović, na štandu u centru Beograda, gde je deljen materijal gradjanima, podsetivši da ta koalicije, čiji je on kandidat za predsednika države, izlazi na svim nivoima.

Navodeći probleme koji se moraju brzo rešiti, Mihailović je istakao veliku zagadjenost, protiv koje bi morao da se preduzme niz mera – što više vozila na ekološko gorivo u gradskom saobraćaju, subvencije taksistima za ekološki pogodnija vozila, filteri na toplanama, kazne za zagadjivače.

Ukazao je i da se moraju zaštiti arhitektonske i kulturološke vrednosti koje je „urbanistička mafija posebno napala u starom jezgru grada“, što, naveo je, nije moglo da se desi bez pomoći nekog iz vlasti.

„Ako sam umeo da vodim grad u vreme bombardovanja, sa skromnim budžetom, ubedjen sam da ću sa iskustvom koje imam to još bolje sada raditi. Spreman sam da svoje prezime, svoj lični i porodični ugled, založim za dobrobit gradjana. Cilj je da Beograd bude ponos Srbije i ovog dela Evrope“, rekao je Mihailović, unuk generala Draže Mihailovića.

Na pitanje koji je Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS) pravi, s obzirom na nedavnu podelu u pokretu, on je rekao da je to „ovaj koji je pred novinarima“, kao i da je taj i dalje član koaliicije Nada, ističući da je legitimitet na strani koju on zastupa kao predsednik.

On je podsetio da su oba dela pokreta podneli ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu dopis za upis promene ovlaštenog lica i očekuje da se poštuje zakonom odredjeni rok za odluku, ne sumnjajući u pozitivan ishod.

Jovanović je dodao da nezavisno od odluke, koalicije Nada, čija su okosnica DSS i POKS, izlazi na izbore na sva tri nivoa.

(Beta)

