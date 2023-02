Koalicija NADA traži da Vučić kaže da li je prihvatio francusko-nemački predlog za Kosovo

Koalicija NADA je danas tražila od predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se „jasno i nedvosmisleno izjasni“ o objavi specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslava Lajčaka u kojoj je naveo, posle razgovora u Prištini, da mu je „drago da je Kosovo sada takođe prihvatilo predlog u načelu“.

„Izjašnjenje predsednika je neophodno jer ili Lajčak laže da je on, u ime Srbije, pa onda i Kurti takođe prihvatio takozvani francusko-nemački plan za rešavanje pitanja Kosova, ili predsednik Vučić laže da to nije učinio“, piše u saopštenju.

Dalje se kaže da „ne demantuje li ovu Lajčakovu objavu, ostaće neupitna, opravdana ocena da brutalno obmanjuje građane Srbije, narodne poslanike i sve one koji su mu dali poverenje, uvereni da će se držati zakletve date prilikom preuzimanja dužnosti predsednika i čuvati nacionalne i državne interese, u prvim redu u očuvanju Kosova i Metohije u sastavu Srbije“.

Koalicija NADA koju čine Nova Demokratska stranka Srbije i Pokret za obnovu kraljevine Srbije, „podseća predsednika i sve one koji su mu do sada verovali, da u Krivičnom zakoniku stoji da svako ‘ko silom ili na drugi protivustavan način pokuša da otcepi neki deo teritorije Srbije ili da deo te teritorije pripoji drugoj državi, kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina’ „.

„Francusko-nemački plan, a Miroslav Lačak tvrdi da ga je predsednik Srbije prihvatio, možda ‘u načelu’, predstavlja faktičko priznavanje secesije Kosova“, piše u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.