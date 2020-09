Kod Tadića sutra Trifunović, Obradović neće, ostali razmišljaju

Predsednik Pokreta slobodnih gradjana (PSG) Sergej Trifunović rekao je danas za agenciju Beta da će se odazvati pozivu Borisa Tadića na sutrašnji sastanak o „novoj strategiji opozicionog delovanja“.

„Dobio sam poziv Borisa Tadića i prisustvovaću tom skupu. Ja sam uvek otvoren za razgovore i očekujem zdrave i konstruktivne predloge. To je sve što u ovom trenutku mogu da kažem“, rekao je Trifunović.

Predsednik Pokreta „Dveri“ Boško Obradović je saopštio da neće prisustvovati tom sastanku i izjavio Beti da Tadić ne može biti „moderator“ opozicionih razgovora.

„Da je bivši režim na čelu sa Borisom Tadićem bio dobar, ne bi ‘naprednjaci’ (SNS) došli na vlast. To što je sadašnja vlast još gora, ne znači da treba da se vratimo na bivši režim“, ocenio je lider Dveri.

Obradović je dodao da se opozicija mora dogovarati i da je potreban svaki vid saradnje u rušenju aktuelne vlasti.

„Srpski pokret Dveri će se uvek odazvati razgovorima u okviru opozicije, ali unapred predlažemo da moderator bude neko ko do sada nije bio na vlasti. To može biti i nadstranačka ličnost oko koje se svi slažemo“, rekao je on.

Predsednik Dveri je naglasio da smenjivanjem sadašnje vlasti Srbije mora da se promeni i čitav „korumpirani sistem“ i da zato „nema povratka na staro“.

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde, Borko Stefanović rekao je Beti da ne želi da komenatriše Tadićev poziv.

Ostale opozicione stranke nisu mogle da kažu da li će doći na zakazani sastanak.

Boris Tadić je danas saopštio da je uputio poziv svim liderima opozicionih stranaka za sastanak sutra, u sredu, u 12.00 u prostorijama njegove stranke.

„Predlaganje ove inicijative svakako ne znači da želim da preuzimam lidersku ulogu u opoziciji, a strategija koju predlažem je upravo usmerena na prekid te borbe za mesto prvog na Titaniku. U tom smislu, sujete ne bi trebalo da budu razlog za neodazivanje na poziv koji sam uputio“, izjavio je Tadić.

On je izrazio uverenje da će se opozicioni lideri odazvati njegovom pozivu i da će saslušati njegov predlog, „onako kako sam i ja ukazao poverenje svim njihovim dosadašnjihm predlozima“.

Tadić je dodao da će predložiti strategiju za koju je „uveren da je najbolji i najbrži put za pobedu nad ovim režimom“.

„To je strategija u kojoj bi konačno sve naše razlike počele da rade za nas, a ne protiv nas“, rekao je Tadić bez objašnjenja.

(Beta)

