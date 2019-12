Komšić: Nemoguće da Vučić ne zna šta je sporno u strategiji odbrane Srbije

Predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je danas da ne može da veruje da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne zna šta je sporno u Predlogu strategije odbrane i nacionalne bezbednosti Srbije.

„Pa Srbija smatra polovinu teritorije BiH za teritoriju na kojoj ima pravo da izvodi vojna dejstva. Nije valjda da to ne bi trebalo da nam bude sporno. Nema nijedne države ni predsednika na svetu kome to ne bi bilo sporno“, rekao je Komšić agenciji FENA, preneo je Radio Slobodna Evropa.

Komšić, hrvatski član Predsedništva BiH, kazao je da je ideja da se Srbija brani u BiH ideja zbog kojih su neki ljudi na izdržavanju kazne u Hagu.

„Mi se više ne uzdamo samo u medjunarodnu pravdu i to u Srbiji moraju da znaju. Uskoro će Drina biti granica ne samo izmedju BiH i Srbije, nego i izmedju NATO-a i Srbije“, dodao je Komšić.

Vučić je danas izjavio da ne zna šta je Komšiću zasmetalo u Predlogu strategije odbrane i nacionalne bezbednosti Srbije.

„Ne znam šta mu je smetalo. Da je Republika Srpska u Bosni i Hercegovini? Pa to je dejtonska stvar ili valjda neće da postoji Republika Srpska? Mi smo rekli da se zalažemo za Republiku Srpsku u BiH. To svaki dan govorimo. Da ukinemo Republiku Srpsku? Pa, ne može! To je ustavna kategorija i piše u Dejtonskom sporazumu“, rekao je Vučić novinarima posle obilaska rekonstruisanog regionalnog puta od Smederevske Palanke do Velike Plane.

Vučić je danas reagovao na Komšićevu jučerašnju izjavu da bi usvajanje Predloga strategije odbrane i nacionalne bezbednosti Srbije bio čin otvorenog neprijateljstva prema Bosni i Hercegovini, da bi dovelo do narušavanja regionalnog mira i stabilnosti i predstavljalo uvod u nove tenzije na Zapadnom Balkanu.

Predlog strategije odbrane i nacionalne bezbednosti Srbije o kojem će se uskoro izjasniti poslanici srpskog parlamenta, izazvao je oštre reakcije u Bosni i Hercegovini, pošto se u tom dokumentu navodi da su „čuvanje Republike Srpske kao entiteta u sastavu BiH u skladu sa Dejtonskim sporazumom i unapredjenje položaja Srba u regionu i svetu od posebnog značaja za bezbednost i odbranu Srbije“.

(Beta)