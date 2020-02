Komšić: Skandalozni komentari Vučića o Ustavnom sudu BiH, od 'RS-egzita' nema ništa

Predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ocenio je da su komentari predsednika Srbije Aleksandra Vučića o Ustavnom sudu BiH skandalozni i optužio ga da teži potkopavanju te države.

„Što se tiče gospodina Vučića, on ne bi trebalo da ima ništa s Ustavnim sudom BiH, pa ipak vidim da sebi daje za pravo da on tu nešto komentiraše, da prebojava muslimane i nemuslimane u sudu. To je samo po sebi skandalozno“, rekao je za Dnevni avaz Komšić, hrvatski član Predsedništva BiH.

On je kazao da je pročitao da je Vučić savetovao srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika da sve rade legalno u vezi s Ustavnim sudom BiH i pitanjem stranaca u njemu.

„Znate šta to znači? Da nastave da vrše pritisak s ciljem odlaska stranih sudija iz Ustavnog suda BiH, pa da se onda na potpuno legalan način potkopava država BiH. Nema Ustavnog suda po želji Beograda“, dodao je Komšić.

Vučić je u nedelju uveče izjavio da Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne može da se ponaša protivustavno i antidejtonski jer je Dejtonski sporazum osnov postojanja BiH, da je trebalo da budu izabrane neke sudije Ustavnog suda BiH, a ne da „Makedonka i još dvoje stranaca s Bošnjacima donose presudu da imovina koja je trebalo da bude predmet restitucije pripadne BiH umesto Republici Srpskoj“.

„Sledeće su šume, sledeće su vode, pa vrtići i škole, pa onda nemate pravi program za vrtiće i škole, a onda više nemate pravo ni na jezik, baš kao i u Crnoj Gori“, rekao je Vučić.

Komentarišući jučerašnju Dodikovu izjavu „Dovidjenja BiH, dobrodošao RS-egzit“, Komšić je za Dnevni avaz rekao da od izlaska Republike Srpske iz BiH „nema ništa“.

Povodom sinoćnih zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske, kojima se obustavlja učešće srpskih predstavnika u donošenju odluka na nivou BiH, Komšić je rekao da će se takav potez „obiti o glavu“ Republici Srpskoj.

„Već je primetno da pokušavaju da razvodne celu tu priču o blokadama. Za nekoliko dana su od gromoglasne najave da će sve blokirati došli do toga da optužuju svakoga ko kaže da nešto blokiraju. Neka se ne zanose ucenama, na račun toga neće dobiti ništa od onog što traže, niti bilo kakvu koncesiju. Zatražiš nemoguće da bi dobio nešto. E pa neka znaju da neće dobiti ništa“, naveo je Komšić.

(Beta)