Komšić: Strategije odbrane Srbije otvoreno neprijateljska prema BiH

Predsedavajući Predsedništva BiH Željko Komšić izjavio je danas da bi usvajanje predložene Strategije odbrane i nacionalne bezbednosti Srbije bio čin otvorenog neprijateljstva prema Bosni i Hercegovini.

To bi dovelo do narušavanja regionalnog mira i stabilnosti i predstavljalo uvod u nove tenzije na Zapadnom Balkanu, smatra on.

Komšić, hrvatski član Predsedništva BiH, rekao je agenciji FENA da predsednik Srbije Aleksandar Vučić u cilju očuvanja mira ima obavezu da suspenduje predloženu strategiju odmah, pre no što bude kasno, i dodao da su u BiH još sveže rane od, kako je rekao, „poslednje srpske agresije i počinjenog genocida“, prenosi Radio Slobodna Evropa (RSE).

„Neka budu sigurni da nećemo dozvoliti da se to ponovi“, kazao je Komšić.

Komšić je reagovao pošto je srpski ministar obrane Aleksandar Vulin juče u Skupštini Srbije predstavio predlog Strategije odbrane u kojem stoji da je „čuvanje Republike Srpske kao entiteta u sastavu BiH u skladu sa Dejtonskim sporazumom i unapredjenje položaja Srba u regionu i svetu od posebnog značaja za bezbednost i odbranu Srbije“.

„Srbija kao jedan od garanata Dejtonskog sporazuma nastaviće da unapredjuje specijalne paralelne odnose sa Republikom Srpskom, uz uvažavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine“, navodi se izmedju ostalog u predlogu Strategije odbrane.

Komšić je rekao da su se potpisnici Opšteg okvirnog sporazuma o miru u BiH, medju kojima je bila Savezna Republika Jugoslavija (SRJ), čija je pravna sledbenica Srbija, obavezali na priznanje i poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH i da s tim u vezi nemaju nikakve ingerencije nad BiH, prenosi Hina.

Stav Komšića je da se SRJ u propratnim pismima, sastavnom delu Dejtonskog sporazuma, obavezala na niz elemenata kojima su potpuno suprotni predlozi u Strategiji odbrane Srbije, naročito u delu koji se tiče vojnog i odbrambenog aspekta.

„Ako u Srbiji misle da odustanu od Dejtonskog mirovnog sporazuma, neka to i kažu, biće nam zadovoljstvo, da stvari u BiH drugačije uredimo“, dodao je predsedavajući Predsedništva BiH.

On je naveo da po osnovnim postulatima medjunarodnog prava, predložena Strategija odbrane Srbije ne može da ima nikakvu pravnu validnost, jer se njom krši medjunarodni sporazum.

Komšić je ocenio da je reč o svesnom kršenju Dejtonskog sporazuma i podsetio da su medju njegovim potpisnicama neke od najznačajnijih članica NATO-a.

„One će veoma brzo doći na granicu na Drini, kako bi sprečile baš takve srpske maštarije. BiH treba da postane i postaće članica NATO-a upravo zbog planova iz Srbije kojima se iskazuju pretenzije prema delu teritorije suverene države BiH“, dodao je Komšić.

Bošnjački član Predsedništva BiH Šefik Džaferović poslao je slične poruke Beogradu, navodi RSE.

„Proglašavanje dela BiH nečim što je od posebnog značaja za bezbednost i odbranu Srbije, predstavlja izraz agresivne politike prema Bosni i Hercegovini. Entitet Republika Srpska deo je suverene države BiH i nije samo entitet srpskog naroda, nego i bošnjačkog i hrvatskog i svih drugih naroda koji tamo žive, kao uostalom i cela BiH“, rekao je Džaferović.

On je dodao da je ono što Srbija sada pokušava da progura kao svoju strategiju, zapravo „prepakovana politika“ predsednika Srbije i Jugoslavije Slobodana Miloševića iz 1990-ih godina.

