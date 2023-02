Konaković: Radimo na rešavanju problema konzulata BiH u Novom Pazaru

Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine (BiH) Elmedin Konaković izjavio je danas da će biti potrebno nekoliko meseci da se isprave administrativni propusti napravljeni prilikom otvaranja konzulata te zemlje u Novom Pazaru.

On je, prilikom posete Bošnjačkom nacionalnom vijeću (BNV) u Novom Pazaru, kazao da to diplomatsko predstavništvo nema rešena pitanja budžeta i sistematizovanih radnih mesta.

„Dobio sam informacije od ministra finansija da je budžet pri kraju, da će biti usvojen do kraja marta i da će u njemu biti pozicije za konzulate u Novom Pazaru, Rijeci i ambasadu u Tirani. Nakon toga idemo na sistematizaciju radnih mesta, nadam se da ćemo to u narednih nekoliko meseci realizovati, to nam je prioritet“, poručio je Konaković.

Govoreći o sastancima u Beogradu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem, Konaković je ocenio da je vreme za hrabrije iskorake u odnosima dve zemlje.

„Da fokus stavimo na stvari oko kojih se možemo dogovarati, predugo traje stanje zamrznutog konflikta u kojem su dominantne teme naše razlike, bolna i teška prošlost koje prouzrokuju činjenicu da ljudi, glavom bez obzira, beže sa ovih prostora, tražeći bolju budućnost za sebe i svoju decu“, kazao je Konaković.

Demografski problemi, statistika i stanje ekonomije, dodao je, teraju dve države da konstatuju da sve što su radili do sad nije dobro i da moraju potražiti novi, drugačiji put.

Dodao je da je jedna od važnih tema sa rukovodstvom Srbije bio Sandžak, odnosno, položaj Bošnjaka što njega, kako je rekao, kao čoveka zanima.

Predsednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Misala Pramenković kazala je da su sa ministrom spoljnih poslova Bosne i Hercegovine imali konstruktivan razgovor tokom kojeg su ga informisali o statusu Bošnjaka u Srbiji.

„Razgovarali smo o stanju Bošnjaka u Srbiji, kako u zakonodavnom okviru, tako i stanju na terenu, odnosno, implementaciji zakona. Govorili smo o različitim mogućnostima i potrebi da se neka pitanja pravno regulišu. Koliko god mi imamo emotivnu povezanost sa našom maticom, neke stvari pravno nisu rešene. Na tome ćemo insistirati“, poručila je Pramenković.

Konaković se u Novom Pazaru sastao i sa predsednikom Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevludom Dudićem.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.