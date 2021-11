Konferencija Otvoreni Balkan: Stabilnost, mobilnost i ekonomska korist najveće prednosti …

Bezbedniji i stabilniji region kao i direktna i vidljiva ekonomska korist najveće su prednosti regionalne inicijative Otvoreni Balkan, zaključili su danas učesnici konferencije „Otvoreni Balkan – Put ka stabilizaciji, saradnji i prosperitetu regiona“ održane u Skupštini Srbije.

Premijerka Srbije Ana Brnabić naglasila je da je pored evrointegracija Otvoreni Balkan drugi najvažniji spoljnopolitički prioritet.

„Mi smo relativno mali region i bilo kakva nestabilnost u bilo kom delu regiona bi uticala na sve ostale. Srbija ima mnogo toga da izgubi, mnogo je toga uradila u poslednjih sedam godina, Srbija je danas zemlja koja ima neke od najboljih ekonomskih rezultata u Evropi. Ako ne uspemo u ovakvim inicijativama da prenesemo deo tog prosperiteta na naše susede i partnere u regionu onda rizikujemo i sav taj uspeh“, rekla je ona.

Najveća korist inicijative je, kako je navela, bezbedniji i stabilniji region, ali i direktna ekonomska korist.

„Prognoziramo da u nekom srednjem roku od dve do tri godine kada implementiramo makar prvi deo inicijativa koje smo već potpisali, a za čiju implementaciju je rok 1. januar, očekujemo da će na svaku zemlju u okviru inicijative uticati u smislu povećanja od jedan procentni poen u BDP. U narednih pet do sedam godina ako implementiramo sve planirano i ako se priključi još neka zemlja to može ići do sedam odsto BDP. To je zaista potpuno drugačiji region“, rekla je ona.

Premijer Albanije Edi Rama je rekao da je inicijativa sada u fazi kada počinju konkretno da se rade neke stvari i da vreme ne treba trošiti na ubedjivanje nekoga da se priključi.

„Mi smo već napravili veoma važan korak u prethodnih nekoliko sedmica koji treba da se završi potpisivanjem u decembru na samitu u Albaniji. To znači da ćemo olakšati uslove rada za mnogo kompanija i ljudi koji godina imaju probleme zbog svih granica i birokratije“, rekao je Rama i dodao da je ponosan što gradjani imaju direktnu korist od svih koraka u okviru inicijative.

Inicijativa je pokrenuta jer su se zemlje regiona, kako je naveo, saplele u procesu pridruživanja EU, te da se ništa od dogovora nije praktično sporovodilo.

„Nismo u prilici da trošimo više vremena i čekamo. Možemo da čekamo EU, ali to nije na nama. Mi moramo da idemo napred i odlučili smo da udružimo snage, jasno je da svi koji žele da se priključe – dobrodošli su“, naveo je.

Napomenuo je i da su neosnovane sumnje da tri države kroz inicijativu rade nešto sumnjivo i naglasio da je Otvoreni Balkan otvoren te da svi koji žele mogu u praksi da se suoče sa izazovima i beneficijama.

Zamenik premijera Severne Makedonije Nikola Dimitrov je ponovio da je regionalna saradnja jako važna i da se bilateralni odnosi mogu rešiti samo ako se različita mišljenja pretvore u zajedničke interese.

„Iskustvo pokazuje da moramo da saradjujemo i ne smemo da budemo ćorsokak EU. Moramo da gradimo bliže odnose i pošaljemo poruku da smo mi kao region stabilni i da pronalazimo rešenja, a ne da stvaramo probleme“, dodao je.

Dimitrov je istakao da ako su zemlje u regionu usmerene jedne na druge to će dovesti do rasta i stabilnosti, prosperiteta i jačanja.

Na početku skupa prisutni su odali počast minutom ćutanja stradalima u saobraćajnoj nesreći u Bugarskoj u kojoj je poginulo 46 državljana Severne Makedonije i dvema osobama koje su nastradale u eksploziji u beogradskom naselju Leštane.

Otvoreni Balkan je regionalna inicijativa koja uključuje Albaniju, Severnu Makedoniju i Srbiju, ranije poznata kao mini-Šengen.

Inicijativa je promenila ime u Otvoreni Balkan (Open Balkan) krajem jula, na sastanku u Skoplju na kojem su učestvovali lideri tri zemlje Edi Rama, Zoran Zaev i Aleksandar Vučić.

Tada je dogovreno da od 1. januara 2023. budu ukinute granične kontrole izmedju Srbije, Severne Makedonije i Albanije i potpisana su tri dokumenta – Memorandum o razumevanju o saradnji na olakšanju uvoza, izvoza i kretanja robe na Zapadnom Balkanu, Memorandum o razumevanju o saradnji u vezi sa slobodnim pristupom tržištu rada na Zapadnom Balkanu i Sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu.

(Beta)

