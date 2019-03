Kosnet: Naše strpljenje ima granica, potrebno da se svi vrate za sto

Američki ambasador na Kosovu Filip Kosnet izjavio je da su SAD posvećene pružanju podrške procesu dijaloga izmedju Kosova i Srbije, ali da njihovo strpljenje uvek ima granice i da ne može da garantuje da će Vašington i u budućnosti isto toliko biti posvećen ovome ako vlade u Prištini i Beogradu ne žele da krenu napred u kratkom roku.

Govoreći o dijalogu o normalizaciji odnosa izmedju Kosova i Srbije, američki ambasador je za Radio Kontakt plus rekao da ne može da predvidi kada bi mogao da se održi naredni zvanični sastanak.

„Želim da kažem da moja vlada intenzivno radi sa vladama Kosova i Srbije kako bi se krenulo napred i kako bi ovaj proces napredovao što je brže moguće. Smatramo da su obe vlade iskrene u svojoj želji da vide dijalog uspešnim. Jasno je da je teško krenuti napred, ali ne gubimo nadu, samo treba da pronadjemo formulu koja će nam omogućiti da vratimo proces na pravi kolosek“, kazao je on.

„Moja vlada smatra da je 2019, godina kada bi Kosovo i Srbija trebalo da dodju do sveobuhvatnog sporazuma, a da bi se došlo do sporazuma u 2019. godini treba da vidimo da se svi vrate za sto i da vidimo da se to odvija što je brže moguće. Ne želim da proces vežem sa ikakvim fiksnim ciljanim datumima“, kazao je ambasador Kosnet.

„Moja vlada i dalje veruje da je ukidanje takse jedan važan korak da se dijalog ponovo nastavi, to smo rekli mnogo puta. Sada nam je potrebno da obe strane pokažu da mogu da budu fleksibilne i kreativne i da ponovo pokrenu proces. Mi i dalje snažno apelujemo na vladu u Prištini da ukine takse, a postoje i konstruktivni koraci koje želimo da obe strane preduzmu. Ono što mislim da je važno je to da se svi vrate za sto i razgovaraju o širokom spektru pitanja koja razdvajaju Kosovo i Srbiju“, kazao je on.

Prema njemu, SAD nemaju crvene linije kada je u pitanju sporazum, ali istovremeno ne daju blanko čekove.

„Ono što mi kažemo je da razgovarate o čemu god želite da razgovarate. Kada kažemo da nema blanko čekova, to znači da želimo da vidimo koje ideje i koja rešenja pregovarači sa Kosova i iz Srbije mogu da iznesu i da ćemo onda videti šta mislimo o tome. Naravno, ukoliko su Kosovo i Srbija u stanju da definišu sveobuhvatni sporazum koji zadovoljava potrebe naroda obe zemlje – koji je održiv – to će biti veliki uspeh i mi ćemo želeti da to podržimo“, kazao je Kosnet.

Medjutim, ukoliko dodje do sporazuma izmedju Kosova i Srbije, Sjedinjene Države neće samo da čestitaju svima i odstupe, ostaće angažovani u procesu kako bi osigurali da se ispunjavaju obećanja i da se proces sprovodi jer se sporazum ne završava stavljanjem potpisa na parčetu papira, on tada počinje, kazao je ambasador SAD.

On je naveo da SAD Kosovu žele da bude multietničko i verski raznoliko društvo.

„Često sam govorio da ne bih mogao da zamislim kako bi Kosovo izgledalo bez manjinskih zajednica, bez pripadnika različitih veroispovesti koji žive ovde. Smatram da bi bilo prilično pusto mesto. Smatram da budućnost kosovskih Srba mora biti na Kosovu i kao predstavnik Sjedinjenih američkih država mogu da vam kažem da ćemo nastaviti da naporno radimo kako bismo osigurali da u ovoj zemlji postoji budućnost za sve“, zaključio je ambasador Kosnet.

(Beta)