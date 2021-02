Kosovska policija privela osam osoba zbog napada na sina političara Nenada Rašića

Kosovska policija uhapsila je večeras osam osoba osumnjičenih da su pretukli, danas oko podneva, osamnaestogodišnjeg sina srpskog političara sa Kosova Nenada Rašića, javio je Kossev.

Kosovska policija se oglasila saopštenjem u kojem je potvrdila da je u policijsku stanicu privedeno osam osoba osumnjičenih za napad u blizini škole u Lapljem Selu, od kojih je jedan maloletnik.

Iako ne potvrdjuju da se radi o napadu na Rašićevog sina, kosovski mediji su već to javili.

On je pretučen u dvorištu gimnazije u Lapljem selu. Smešten je u bolnicu.

Nenad Rašić je u izjavi za Kallxo potvrdio da je njegov sin prebijen danas metalnim predmetima i da je zadobio teške povrede lica i glave, te da su mu zubi polomljeni.

„Prihvatio sam da moram da platim cenu ideologije koju zastupam ali zaista nisam očekivao da će moj sin platiti tako neprirodnu cenu“, kazao je za ovaj medij Rašić.

PKS za napad na sina Nenada Rašića optužuje zvanični Beograd i Srpsku listu

Partija kosovskih Srba (PKS) ocenjuje da je napad na sina Nenada Rašića naručen iz Beograda i Srpske liste preko izmanipulisanih mladića srpske nacionalnosti.

„Za nas su deca najveća vrednost i najveća svetinja. Batine nanete malom Nikoli Raśiću, su naručene i mafijaške batine. Naručene iz Beograda i od Srpske liste, a sprovedene preko izmanipulisanih mladića srpske nacionalnosti. Jedan otac makar bio i „najgori“ a Nenad Rašić to sigurno nije, ne daje nikome za pravo da se na njegovu decu podigne ruka iz, odgovorno tvrdimo, političkih pobuda“, ističe se u saopštenju PKS.

Partija kosovskih Srba zahteva najoštriju i najbržu reakciju policijskih i pravosudnih organa na rasvetljavanju ovog zla i kažnjavanje počinilaca.

„Ludilo koje su Beograd i Srpska lista uneli među Srbima na Kosovu, mora da prestane momentalno i bez uslova. U svakoj drugoj opciji Beograd će biti totalni gubitnik, a Srpska lista moraće, htela ili ne, da preuzme odgovornost za posledice njenog medijskog linča protiv političkih protivnika“, dodaje se u saopštenju.

Podseća se da je Oliver Ivanović politički linč platio životom a Nikola Rašić zubima.

„Ni jedan Srbin viśe neće plaćati ništa Srpskoj listi i ovde se stavlja jasna tačka između nas i njih. Zahtevamo najoštriju i najbržu reakciju policijskih i pravosudnih organa na rasvetljavanju ovog zločina i kažnjavanje počinilaca“, zaključuje se u saopštenju PKS.

Policija Kosova je saopštila da je privedeno osam osoba osumnjičenih za napad na Nikolu Rašića, od kojih je jedna osoba maloletna.

„Po prijemu informacije,policijske jedinice izašle su na lice mesta. Na osnovu prvih informacija sumnja se da je muška osoba zadobila povrede i upućena je na lečenje. Što se tiče ovog slučaja, policija je privela 8 osumnjičenih, jedan od njih je maloletnik“, kazala je portparolka Regionalne policije u Prištini Fljora Ahmetaj i dodala da se nastavlja rad na razjašnjavanju okolnosti slučaja.

Kancelarija: Kosovska policija da nadje napadače na sina Nenada Rašića

Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je danas fizičkog napada na Nikolu Rašića, sina Nenada Rašića zahtevajući da kosovska policija bez odlaganja otkrije i procesuira počinioce ovog nasilja.

„Samo tako se može obezbediti sigurnost za pripadnike srpskog i nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji i poslati neophodna poruka o nultoj toleranciji na bilo koji oblik nasilja“, navedeno je u saopštenju.

Kako je navedno, ovaj slučaj ne sme ostati samo jedan u nizu nerasvetljenih incidenata na Kosovu i Metohiji, posebno jer se na meti našlo dete.

Ambasador Abot i Kurti osudili napad na sina Nenada Rašića

Prebijanje Nikole Rašića, sina lidera Progresivno demokratske partije Nenada Rašića, osudili su ambasador Ujedinjenog kraljevstva na Kosovu, Nikolas Abot i lider pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti.

Abot ocenjuje da su takva dela neprihvatljiva.

„Vest o napadu na sina Nenada Rašića je odvratna, bez obzira na motiv. Ova vrsta nasilja, bilo fizičkog ili verbalnog, neprihvatljiva je prema bilo kome, ali, posebno je šokantno da se to dogodilo mladoj osobi. Molim kosovsku policiju da brzo istraži incident i pronađe one koji su pokrenuli i učestvovali u ovom incidentu“, rekao je on.

Kurti sa svoje strane ocenjuje da se radi o organizovanom napadu i da su motivi povezani sa njegovim ocem, Nenadom Rašićem.

Zatražio je da se slučaj reši što je pre moguće.

„Sa velikim žaljenjem smo primili vest da je danas u Gračanici 18-godišnji dečak Nikola Rašić zverski pretučen hladnim oružjem. Nikola je sin Nenada Rašića, poznatog srpskog demokratskog političara na Kosovu. Čini se da je ovaj razbojnički zločin nad Nikolom Rašićem organizovan i ima veze sa njegovim roditeljem koji se nije potčinio pritisku i pretnjama Srbije. Verovatno, pošto nisu mogli da zaplaše Nenada Rašića, pretukli su njegovog sina Nikolu“, napisao je Kurti na fejsbuku.

On je pozvao agencije za sprovođenje zakona da hitno reše ovaj slučaj i privedu zločince pred lice pravde.

(Beta)

