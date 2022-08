Kovačević (Da se struka pita): Za jednu kalendarsku godinu struja privredi poskupljuje 100 odsto

Predsednik Nove stranke–Da se struka pita Vladimir Kovačević danas je ukazao da će struja za privredu za jednu kalendarsku godinu poskupeti skoro 100 odsto i zatražio da Vlada Srbije novcem iz budžeta pomogne da se to ne dogodi.

„Ne znam kakav je to ekonomski tim Vlade Srbije koji dopušta da mu inflacija svakodnevno zabija golove. Kakva je to Vlada koja predlaže Elektroprivredi Srbije (EPS) podizanje struje privredi na 95 evra za MWh? Da li oni koji to povećanje predlažu razumeju da će time za jednu kalendarsku godinu struja privredi biti uvećana za gotovo 100 odsto?“, zapitao je Kovačević u saopštenju.

On je upozorio da će poskupljenje struje privreda morati da ugradi u cenu proizvoda, a u slučaju da je u tome spreči država preti uništavanje srpskih fabrika, kakvo se dogodilo devedesetih godina prošlog veka.

Po oceni Kovačevića mere koje Vlada Srbije primenjivala u poslednja tri meseca da bi suzbila inflaciju nisu dale rezultat već su je samo „rasplamsala“.

„Rukovodstvo Nove stranke–Da se struka moli Vladu Srbije da probere sve raspolozive finansijske resurse, kojima se obilato hvalila, i pritisak cena energenata savlada sredstvima države, jer, ne zaboravimo, do juče ih je nesmotreno obilato delila građanima“, naveo je Kovačević.

(Beta)

