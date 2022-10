Kovačević (Nova – Da se struka pita): Gradjani taoci recikliranih političara u parlamentu

Predsednik stranke „Nova – Da se struka pita“ (D2SP) Vladimir Kovačević ocenio je danas da su gradjani taoci recikliranih političara u Skupštini Srbije.

On je u saopštenju naveo da zasedanje parlamenta i dijalozi poslanika vlasti koji su više od 10 godina u klupama i, kako je kazao, one opozicije koja je reciklat vlasti a vladala je sve do sadašnje, stavlja ceo srpski narod u talački položaj.

Kovačević je kazao da se duh dijaloga ne zasniva na vredjanjima, istorijskim podacima i na spočitavanjima šta je ko i kada u prošlosti uradio, te dodao da narod zanima budućnost, a ne prošlost.

„Ne zanimaju gradjane Srbije pijačni razgovori ni predloženi nikad veći broj ministarstava u budućoj Vladi, niti laktanje za ministarske fotelje što je bila tema jučerašnjeg skupštinskog dana“, rekao je on.

Kazao je i da svemu dođje kraj, pa će, kako je dodao, valjda doći brzo i ovakvom sazivu parlamenta.

„Apelujemo na sve poslanike koji su prvi put u skupštini da svežinom i kreativnošću uvedu novi radni konstruktivni duh i da ne podlegnu karakteru politike koja je deo vremena ružne prošlosti“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, narod Srbije očekuje rešenja kako konačno da krene napred i da živi bolje!

„Uvereni smo gledajući skupštinske televizijske prenose, da bez novih lica u politici, Srbiji nema napretka!“, kazao je on.

Istakao je i da „Nova Da se struka pita“ ima takve ljude.

(Beta)

