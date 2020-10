Kovačević: Sloboda medija bi izazvala trenutno rušenje Vučićeve nakazne vladavine

Potpredsednik Narodne stranke Siniša Kovačević izjavio je da bi se „nakazna kula vladavine“ predsednika Srbije Aleksandra Vučića, sagradjena na mehuru od sapunice, u trenutku srušila kada bi bila uspostavljena sloboda medija, saopšteno je danas iz Narodne stranke.

„Mediji se mogu osloboditi buntom i ulicom, ako ne može drugačije, i insistiranjem na podršci Evropske unije, koja bi trebalo da insistira na tome da se evropski standard za medije samo prenesu na državu koja ima ambiciju da bude buduća članica EU“, rekao je Kovačević zrenjaninskoj televiziji KTV.

Upitan da li bi gostovao na Radio-televiziji Srbije, Kovačević je odgovorio da mu je „osećaj gadjenja prema RTS-u dominantan“ i da kada neko hoće da napravi od javne kuće čitaonicu, onda ne može zaposliti „postojeći personal da rade kao bibliotekarke“.

„Da bi RTS postao javni servis, potrebno je da se prvo okadi i očisti od nagomilanog smeća i ljudi koji su izgazili svoje profesionalno dostojanstvo, principe novinarstva i odustali od istine i pravde. Kako da sutra odem na RTS i pozdravim se sa Oliverom Kovačević i Draganom Bujoševićem kao da se ništa nije dogadjalo i kao da ta kuća nije služila kao stub podupirač svim Vučićevim kampanjama“, rekao je Kovačević.

On je rekao i da bi „gostovao na RTS-u sa nekim iz SNS-a ali pod uslovom da njih dvoje nema na toj televiziji“, i dodao da ne može pet televizija sa nacionalnom frekvencijom da služi jednom čoveku.

„Nacionalna frekvencija je vlasništvo svih gradjana i zato televizije koje su je dobile nemaju pravo da truju naciju i zaglupljuju je idiotskim sadržajima i da se preko njih po opoziciji mogu prosipati samo psovke i izmet, dok predsednik države gostuje kad god poželi“, rekao je Kovačević.

Kovačević je dodao da Vučić na tim televizijama opoziciju naziva „lažovima i bitangama“, i da to nije rečnik predsednika i čoveka koji drži do sebe, nego „rečnik kukavice koja nema poverenja u sebe, a kukavičluk krije pojačanom agresijom“.

„Nama je potreban prostor u medijima da objasnimo gradjanima šta Narodna stranka nudi, a to nam gotovo niko ne daje kao mogućnost. Zar je potrebno da objašnjavamo gradjanima do koje je mere vlast loša i koliko je Vučić lišen obrazovanja i elementarnog poštenja i čestitosti kada je to svima jasno? Hoćemo šansu da objasnimo prednosti političkog koncepta koji zastupamo, a to nam ne daju i zato je potrebno prvenstveno insistirati na slobodi medija“, rekao je Kovačević.

Kovačević je ocenio da su na čelu Srbije „uglavnom nitkovi i da državu uredjuju politički monstrumi“.

„Ne može se biti srećan u nepravednom društvu niti se može težiti ka pravdi ako nema elemenata borbenosti u vašim stavovima. Ako oni imaju hrabrosti da nose svoje lažne diplome i ukradene doktorate kao ordenje, onda i mi moramo da uradimo nešto što je do nas. Živimo u sistemu vrednosti koji nas vuče u apsolutnu propast i Srbija je blizu potpunog demografskog, ekonomskog i svakog drugog kolapsa“, rekao je Kovačević.

Upitan o tvrdnjama da su opoziciji potrebna nova lica, Kovačević je odgovorio da su to budalaštine.

„Nije poenta u novim licima, nije to loto bubanj iz kojeg se izvlače profesor, lekar ili novinar. Nova lica u politici su oni koji su već u politici, ali su u drugom ešelonu i prošli su stranačku infrastrukturu, dobro poznaju političku situaciju i programska načela stranke čije stavove zastupa. Najbolje je spojiti mladost i iskustvo. Potrebno je podmladjivanje, ali ne treba metlom počistiti sve što je u politici“, zaključio je Kovačević.

(Beta)

