Kovačević: Srbija u borbi sa inflacijom mora da se izbori za ekonomsku samostalnost

Predsednik stranke Nova- da se struka pita (Nova-D2SP) Vladimir Kovačević ocenio je danas da Srbija u borbi sa inflacijom mora da se izbori za ekonomsku samostalnost, pre svega u onim oblastima gde se oslanjala na uvoz.

„Moramo da pređemo iz defanzivnog u osvajački tržišni položaj. Da bismo to uradili trebaju nam velika ulaganja u savremene prerađivačke industrije uz snažne subvencije države koja podržava domaće a ne strane investitore“, preporučio je Kovačević.

Ukazao je da u sprečavaju rasta cena Vlada Srbije treba i da subvencijama podrži domaću industriju, da investira u svoje brendove u drugim zemljama „umesto, kao dosad, što tuđe brendove i proizvode podržava u sopstvenoj zemlji“.

„Kad sve ovo implementiramo, tada ćemo ekonomski ozdraviti, steći otpornost na uvoz inflacije i postati cenjeni u zemljama u kojima to sad nismo“, naveo je Kovačević u saopštenju.

On smatra da Srbija mora da se tržišno okrene ka zemljama u kojima se zarađuje, a to su, po njegovim rečima, zemlje Indokine, „umesto što nam je pogled usmeren samo ka EU koja nam, i kad želi da kupi srpsku robu, dopušta to samo uz minimalnu zaradu“.

„Kratkoročno, svakodnevno jedan kompleksan stručni tim treba nizom mera i intervencijama u raznim oblastima da suzbija inflaciju. Nije podizanje referentne kamatne stope jedini alat kojim se to radi, već najrizičniji alat. Zbog njegove neefikasnosti polako upadamo kao država u recesiju“, ocenio je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.