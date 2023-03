Kovačević: Vučić nema pravo da pristane na otcepljenje Kosova i Metohije

Poslanik Narodne stranke Siniša Kovačević izjavio je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nema pravo da pristane na otcepljenje Kosova i Metohije, odnosno 15 odsto teritorije Srbije, a da je rešenje kosovskog problema u pomirenju Srba i Albanaca.

Kovačević je za televiziju N1 podsetio da se Vučić zakleo na Ustavu i Miroslavljevom jevandjelju da će svi sredstvima braniti nacionalnu celovitost i da bi prihvatanje odvajanja dela teritorije bilo flagrantno kršenje Ustava.

„Nije gotovo. Ovo je klasičan spin. Ne postoji politički model u kome ćete vi jasno iskazanim verbalnim stavom pred dvojicom ljudi podvući crtu ispred postojanja vaše zemlje. To mogu da budu papa i Dalaj Lama – uzalud“, naveo je Kovačević.

Kovačević je dodao da su to su dva čoveka, a sa dva čoveka se može manipulisati na milion načina.

„Ta dva čoveka mogu da budu i ekstremno čestiti ili ekstremno nepošteni ljudi, toj dvojici se može pretiti, ta dvojica se mogu potkupiti, ta dvojica ljudi… I tako dalje… Mislim na dvojicu svedoka kao na venčanju. Vaši kumovi i moji kumovi na venčanju su tu da svedoče da ste se vi verbalno izjasnili i rekli ‘da’, ali to venčanje nije validno dok vi tamo onaj dokument ne potpišete, razumete“, precizirao je Kovačević.

Kovačević je istakao da se „neće dogoditi ništa“ ako Srbija odbije francusko-nemački sporazum o Kosovu i Metohiji.

Upitan da li će Vučić „izvrdati nešto kada dođe mapa puta pa implementacija“, Kovačević je odgovorio: „Koješta“.

„Našla se vila u čem nije bila. Nema on tu mentalnu i intelektualnu konfiguraciju da on nešto izvrdava. On može, uz izvinjenje da koristim jedan kolokvijalni izraz, da ‘šibicari’, da ‘jajari’, ali to u takvim okolnostima ne može da prođe“, rekao je Kovačević.

„Da li vi znate šta znači za Srbiju ukoliko mi kao narod i građani ove zemlje pristanemo na Vučićev pristanak da Kosovo više nije naše? Po nekim procenama diplomatskih krugova, evropskih, a i svetskih, potrebno je osam do deset godina implementacije tog programa, znači koračić po koračić da se do tamo neke 2033. godine Kosovo definitivno otcepi i postane član UN“, dodao je Kovačević

Kovačević je upitao ko će biti najveći garant te implementacije ako to nije onaj koji je obećao i koji će potpisati.

„To znači još deset godina Vučićeve vlasti. Zaboga, to znači da ćete imati Rio Tinto ovde, to znači da ćete imati kumove koji voze ‘meklarene’ i tako dalje“, rekao je Kovačević.

Kovačević je istakao da je rešenje kosovskog problema u pomirenju dva naroda.

„Odmah ću to dokumentovati u kategoriji opštih mesta. Znate li poslovicu s početka 20. veka ‘mrze se kao Nemci i Francuzi’? Kada su igrali nakon kiparske krize utakmice grčki i turski klubovi, obe armije su bile u pripravnosti. Danas igraju Grci u turskim klubovima i obratno, i ‘ajmo taj finalni argument – znate li do koje su mere bili krvoločni, i sa koliko zverstava sa obe strane, ratovi između Rusije i Čečenije, a danas su ta dva naroda pomirena“, rekao je Kovačević.

„Kosovo je srpsko i Kosovo je albansko. Tamo su Albanci koji rađaju svoju decu, koji sahranjuju svoje roditelje, to Kosovo je njihovo. Tamo su Srbi 1.000 godina, to Kosovo je srpsko“, zaključio je Kovačević.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.