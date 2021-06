Kragujevačkim školama naloženo da dovedu djake na ’organizovano praćenje vojne parade’ …

Sve osnovne i srednje škole u Kragujevcu dobile su jutros mejlove koje je Školska uprava prosledila direktorima o „organizovanom praćenju vojne parade“ na Vidovdan, 28. juna, na prostoru izmedju Stadiona „Čika Dača“ i Muzeja „21. oktobar“.

Na tom mestu u 13.00 časova biće održana vojna parada na kojoj će biti prikazana obučenost i najsavremenija tehnička opremljenost Vojske Republike Srbije, a u javnosti se pretpostavlja da će prisustvovati i predsednik države Aleksandar Vučić.

Kako je preneo portal Glas Šumadije, u mejlu upućenom direktorima škola navodi se da je potrebno da sve škole povedu učenike na tu manifestaciju.

„I to osnovne škole učenike od četvrtog do osmog razreda, a srednje škole učenike svih razreda. Učenici sa nastavnicima bi trebalo da mesta za posmatranje parade zauzmu najkasnije u 12 časova i 30 minuta. Učenicima od prvog do trećeg razreda osnovne škole preporučiti da paradi prisustvuju u pratnji roditelja“, navedeno je u mejlu.

U mejlu koji potpisuje rukovodilac školske uprave, Goran Joksimović, stoji i da je organizovan prevoz za učenike i nastavnike iz škola koje su udaljene od mesta održavanja parade, te da je potrebno da najkasnije do četvrtka, 24. juna do kraja radnog vremena, na mejl Školske uprave, škole pošalju podatke o broju učenika i nastavnika koji će prisustvovati ovoj manifestaciji.

„Poštovane direktorke i poštovani direktori, zbog značaja vojne parade za našu Državu, za našu Vojsku i za naš Grad, molimo vas da date sve od sebe da organizacija njenog praćenja bude na najvišem nivou i prema brojnosti učenika i prema obezbedjivanju njihove sigurnosti (nastavnici da izvrše pripremu učenika za praćenje parade)“, zaključuje se u saopštenju.

Na poziv na „organizovano praćenje vojne parade“ reagovala je Narodna stranka (NS) u Kragujevcu koja je ocenila da je „upućen sraman dopis“ u kome se nalaže da sve škole povedu svoje učenike na vojnu paradu koja je planirana za Vidovdan u Šumaricama.

„Umesto da tog dana, po tradiciji prisustvuju roditeljskim sastancima na kojima se dele knjižice i ostala priznanja i nagrade, naša deca će služiti kao dekor lokalnim stranačkim aktivistima na dočeku predsednika? I sve to po nesnosnim vrućinama koje teško podnose i profesionalci, što smo mogli da vidimo juče tokom još jednog ‘istorijskog’ govora ministra Vulina“, saopšteno je iz NS.

U ovoj stanci postavljaju pitanje šta je sledeće, sletovi i štafete za rodjendan?

„Stariji Kragujevčani se sećaju natpisa Tito na zgradi Žitoprodukta – hoće li odatle uskoro da nas pozdravlja ime, ili fotografija velikog Vodje?“, pitaju u NS.

Ocenili su da u „normalnim“ državama ovakvi dogadjaju po pravilu izazivaju znatiželju i pažnju javnosti i bez orkestriranog i prisilnog dovodjenja publike.

„Najoštrije osudjujemo ovakve zloupotrebe, ostavite decu da budu deca, a mi odrasli bi trebalo da budemo dorasli zadatku da im napravimo društvo u kom se na ovakve manipulacije neće ni pomišljati. Ne želimo da naša deca popunjavaju upražnjena mesta SNS navijača koji tradicionalno prate predsednika na njegovim turnejama“, zaključuje NS.

Pozvali su prosvetne radnike i roditelje da zaštite decu od ovakvih i sličnih zloupotreba.

„I pozivamo gospodina Gorana Joksimovića (načelnik Školske uprave) da javno saopšti ko mu je naredio da ovaj poziv pošalje školama“, navela je NS.

(Beta)

