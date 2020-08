Krivična prijava DS protiv ministra Udovičića zbog podele 20 miliona evra

Demokratska stranka (DS) podnela je danas krivičnu prijavu protiv ministra sporta i omladine Srbije Vanje Udovičića kojom ga tereti da je „nenamenski, bez kriterijuma, podelio više od 20 milina evra“ iz državnog budžeta čime je, kako je navedeno, zloupotrebio službeni položaj.

„Krivična prijava je zasnovana na izveštaju Državne revizorske institucija (DRI), ali je mi podnosima jer to nije uradilo ni to telo, niti tužilaštvo“, rekla je zamenica predsednika DS, Dragana Rakić, novinarima ispred Tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu.

Po njenim rečima, po izveštaju DRI može se zaključiti da je Udovičić zloupotrebio mesto ministra time što je novac iz državnog budžeta davao „u privatne džepove ljudi bliskih vrhu Srpske naprede stranke, umesto u sport i razvoj omladine“.

Ona je navela da je izveštaj DRI za 2018. godinu, objavljen decembra prošle godine, i da se može osnovano sumnjati da su u državi „razmere visoke korupcije neslućevno velike“.

„Udovičić više ne sme da bude ni na jednoj javnoj funkciji“, rekla je Rakić i najavila da će DS se „češće obraćati“ Tužilaštvu jer u Srbiji „institucije ne funkcionišu i ne postoji pravna država“.

Advokat Dušan Dinčić, sekretar DS, rekao je da izveštaj DRI ima 170 stranica od kojih bi „svaka mogla da bude osnov za krivičnu prijavu“, te očekuje da će Tužilaštvo pokrenuti „obimnu istragu i ispitati čitavu ‘piramidu“ lica koja su eventualno povezana sa ovim slučajem“.

Dinčić je rekao da postoje indicije da je „novac koji je deljen nenamenski, samo ‘legao’ na račun, a zatim je izvlačen“.

Predstavnik Pokreta slobodna Srbija, Dušan Petrović, koji je, kako je navedeno, medju prvima pokrenuo pitanje kako se troše sredsta u Ministarstvu sporta – kao njegov službenik, rekao je da je zbog toga u „nameštenom disciplinskom postupku dobio otkaz“ i da je njegov slučaj sada pred Ustavnim sudom.

Objašnjavajući zašto je prošlo pola godine od objavljivanja izveštaja DRI do podnošenja krivične prijave, on je rekao da je to uredan rok jer je predmet obiman.

„Iznos koji pominjemo od 20 miliona evra je dve trećine godišnjeg budžeta Ministarstva sporta i omladine“, ukazao je Petrović.

U krivičnoj prijavi se navodi da je Ministarstvo 2018. „bez procene kvaliteta godišnjih programa i bez primene kriterijuma za vrednovanje kvaliteta, iako su propisani Pravilnikom“, podelilo ukupno oko 20 milona evra za 86 sportskih saveza za finansiranje redovnih i posebnih programa u oblasti sporta, programa medjunarodnih internacionalnih takmičenja i za programe sportskih kampova.

(Beta)

