Krivokapić: Nedopustivo da Vučić osam godina ne dodje u Crnu Goru

Lider koalicije „Za budućnost Crne Gore“ Zdravko Krivokapić izjavio je da je za njegovo poimanje odnosa dve države nedopustivo da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nijednom nije došao u Crnu Goru za osam godina koliko je na vlasti.

„Ni gospodin (predsednik Crne Gore Milo) Djukanović nije išao u Beograd. Izvinite, to je neprihvatljivo za moje poimanje odnosa sa Srbijom. Nama Srbija nije samo susedna zemlja, nama je Srbija bratska zemlja. Tamo nam žive braća, rodjaci, kumovi, studiraju nam deca, leče se naši ljudi po bolnicama“, rekao je Krivokapić za portal Nova.rs.

Krivokapić, lider jedne od tri opozicione koalicije koje su u zbiru osvojile većinu na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori 30. avgusta, pozvao je rukovodstvo Srbije na saradnju.

„Pozivam ih da ponovo gradimo ono što su neki porušili u proteklih 30 godina. Pozivam ih da svojim ličnim odnosima, zasnovanim na poštovanju, pokažemo i našim gradjanima da nema nikog ko može da stane izmedju odnosa naše dve države“, naveo je Krivokapić.

On je rekao i da nema razloga da isključuje mogućnost da jednog dana dodje u posetu Vučiću ili da predsednik Srbije poseti Crnu Goru.

„Zašto bih to isključio? Ja sigurno neću bit taj zbog kog će odnosi naše dve države da trpe“, naveo je.

Krivokapić je kazao da će politička sudbina Djukanovića i crnogorskog premijera Duška Markovića biti „onakva kakvu su zaslužili“.

„I to ne govori Zdravko Krivokapić, to nas uči iskustvo iz ostalih zemalja sveta. Nadjite mi jedan primer u kojem autokrate i diktatori imaju srećan kraj. Da budem precizan, ovde govorim samo o političkim posledicama i političkom kraju“, dodao je Krivokapić.

Rekao je da je prva etapa rušenja Djukanovićevog režima „uspešno završena“.

„Sada smo pred drugom, a to je demontaža nakaradnog sistema, ponovno uspostavljanje institucija države, uspostavljanje vladavine prava. Da budem kratak i jasan, mi moramo državu vratiti ljudima. Strategije do tog cilja su različite, ali se nadam da ćemo uspeti da prevazidjemo razlike i dodjemo do cilja“, naveo je lider najjače opozicione koalicije na avgustovskim izborima.

Povodom navoda da je „projekat“ mitropolita crnogorsko-primorskog Srpske pravoslavne crkve (SPC) Amfilohija Radovića, Krivokapić je kazao da je hrišćanin, da ide u crkvu i da je to „cela istina“.

„Ja sam univerzitetski profesor, imam petoro dece i dvoje unučadi. Previše da bih bio nečiji projekat“, naveo je Krivokapić.

Dodao je da je njegov odnos s mitropolitom Amfilohijem i episkopom budimljansko-nikšićkim Joanikijem Mićovićem „pun uzajamnog poštovanja“.

(Beta)

