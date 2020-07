Kurije de Balkan: Vučićeva policija tukla novinare u Beogradu

Dok su se demonstranti u sredu uveče razilazili u Beogradu, policija je divljački pretukla novinara agencije Beta, koji je pri tome pokazivao svoju pres karticu, a sindikati novinara Srbije danas traže objašnjenja od policije, preneo je večeras portal Kurije de Balkan (Le Courrier des Balkans).

Snage za razbijanje protesta su u sredu uveče nešto pre ponoći i dalje ispaljivale suzavce na poslednje demonstrante prisutne u ulici Kralja Aleksandra kod tašmajdanskog parka.

„Dok su se demonstranti razilazili, nekolicina policajaca se vratila nama. Pokazao sam pres karticu i glasno vikao da sam iz Bete“, ispričao je mladi novinar nezavisne agencije Beta Žikica Stevanović.

U trenutku kad je čuo uzvik „Ne udarajte“ kod Pravnog fakulteta, novinar je osetio udarce pendreka po glavi. „Legao sam ali su oni nastavili da me tuku i tako sam izgubio pojam o vremenu. Mislim da je to trajalo 15 do 20 sekundi“, rekao je novinar.

Snimatelji Luka Predja i Relja Pekic su doživeli istu sudbinu, preneo je francuski portal.

„Na zemlji u krvi, imao sam pres karticu u rukama, i video sam još jednog pripadnika policije koji mi prilazi. Podigao sam glavu i ponovo pokazao karticu. Mislio sam da će mi reći da tu ostanem kako bi bio bezbedan. Naprotiv, nastavio je da me bije i vredja“, rekao je Stevanović.

„Za njih, novinari kaljaju sliku zemlje, ne shvataju da smo mi stubovi demokratije. To je signal svim kolegama da napuste profesiju“, rekao je Stevanović koji je sa kolegama završio na odeljenju Hitne pomoći gde su ih odveli drugi novinari.

Stevanović je zadobio ozbiljne povrede po glavi i telu, dodao je francuski portal koji je uz tekst objavio i fotografiju povredjenog novinara.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.