Kurti: Današnja odluka suda ne prejudicira konačnu presudu

Premijer Kosova na dužnosti Aljbin Kurti ocenio je večeras da je odluka Ustavnog suda o suspenziji ukaza predsednika Kosova Hašima Tačija o mandataru za sastav nove vlade Kosova u javnom interesu i da služi ostvarivanju pravde, ali da ne prejudicira konačnu presudu Ustavnog suda o ovom pitanju.

„Zato je izuzetno važno da se ne zanosimo, da ostanemo usredsredjeni na naš cilj boljeg upravljanja situacijom sa pandemijom COVID-19“, kazao je Kurti.

Ustavni sud Kosova doneo je danas odluku da prihvati zahtev pokreta Samoopredeljenje (PS) da se donese privremena mera u vezi sa ocenom ustavnosti ukaza predsednika Kosova Hašima Tačija o mandataru za sastav Vlade Kosova.

U odluci suda se ističe da je sud većinom glasova odlučio da suspenduje ukaz predsednika Kosova o mandataru za sastav Vlade.

„Sud je većinom glasova odlučio da prihvati privremenu meru sa rokom trajanja do 29. maja 2020. godine i da odmah suspenduje primenu ukaza predsednika Republike Kosovo“, kaže se u odluci Ustavnog suda Kosova.

Odluka Suda automatski stavlja van snage taj zahtev i zabranjuje da se to pitanje postavi na dnevni red sednice Skupštine Kosova najmanje do 29. maja ili do donošenja presude po ovom pitanju.

(Beta)