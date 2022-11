Kurti: Do marta naredne godine konačan sporazum Kosovo-Srbija

Premijer Kosova Aljbin Kurti je danas poslanicima Skupštine Kosova rekao da Evropska unija (EU) i SAD „planiraju da se do marta sledeće godine postigne konačan sporazum izmedju Kosova i Srbije“.

On je rekao i da same EU i SAD „žele novu dinamiku “ i da je „reč je o predlogu EU, ali nema dogovora bez nas“.

Kurti je naeo da treba razmotriti 33 do sada potpisana sporazuma.

„Postoji predlog, kao dobra osnova za diskusiju, i naravno tu se pominju prošli briselski sporazumi, ali se pominju i kao razmatranje u predlogu od 18. avgusta koji sam dao za opšti okvir za sporazum. Ne želim da poričem da su sklopljena 33 sporazuma, ali ja ih nisam potpisao, mi moramo da ih ispitamo, a teret dokazivanja je na onome ko želi te sporazume, a ne na nama“, kazao je on.

Ponovio je ranije iznet stav da Zajednica srpskih opština (SZO) nije rešenje.

„Kada se pokrene pitanje nacionalnih manjina, neka Beograd kaže da se to rešava stvaranjem ZSO, ali ja ne mislim da se to time rešava. Možda će to Beograd da kaže, ali onda ću i ja reći“, rekao je Kurti.

Skupština Kosova nije usvojila predlog rezolucije koju je podnela opoziciona Alijansa za budućnost Kosova kojim se zahtevalo da se pored odlaganja primene odluke vlade o registarskim tablicama, što je dogovoreno u Briselu 23. novembra, počne dijalog sa kosovskim Srbima i da se oni pozovu da se vrate u institucije.

Srbi su ih napustili zbog odluke Vlade Kosova o preregistraciji vozila s tablicama Srbije na tablice Kosova – RKS.

Lider ABK je takodje predložio i održavanje višednevnog samita u SAD, o razgovorima o „medjusobnom priznanju sa Srbijom“.

(Beta)

