Kurti: Moja vlada će ukinuti taksu i uspostaviti pun reciprocitet sa Srbijom

Kandidat Samoopredeljenja za premijera Kosova Aljbin Kurti rekao je da će njegova vlada, ukoliko bude formirana, ukinuti kosovske takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine i uspostaviti reciprocitet sa Srbijom i dodao da je to normalan način bilateralnog odnosa.

„Ako roba sa Kosova, sa obrascem u kome piše Republika Kosovo, ne može ući u Srbiju, onda neće ni srpska roba da udje na Kosovo. Tarifa na robu iz Srbije samo je dodatno podigla cenu te robe“, rekao je Kurti u intervjuu za nedeljnik „NIN“.

Kurti je naveo da Kosovo mora „staviti do znanja“ da diplomatska akcija Srbije koja dovodi do povlačanja priznanja Kosova ne može dovesti do početka novih pregovora, a „još manje do dogovora ili primirja“.

„Srbija mora da preuzme odgovornost i za to ćemo tražiti pomoć medjunarodnih partnera, EU i SAD“, kazao je Kurti i dodao da je Kosovu potrebna zvanična izjava Srbije da „neće raditi protiv učlanjenja Kosova u medjunarodne organizacije“.

Govoreći o formi pregovora, Kurti je rekao da novi pregovori treba da podrazumevaju tri principa, a to su da „nema dogovora bez dijaloga, da nema dijaloga sa mapama oko teritorija i da se oko mapa pobrinu eksperti za demarkaciju granice, a ne političari“.

On je kazao da je predsednik Kosova Hašim Tači radio, kako je istakao, protivustavno dok je pregovarao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem oko teritorija, jer za medjunarodne pregovore i sporazume mandat ima vlada i premijer, koji polažu račune Skupštini, a ne predsednik.

„Ja sam spreman i voljan da čujem zahteve o pravima gradjana, ali ne i apetite Beograda o teritorijama“, istakao je Kurti.

On je ocenio da se ideja o Zajednici srpskih opština (ZSO) „ne može ostvariti“, zato što je, kako je rekao, protivustavna, kao i da svoja gradjanska i nacionalna prava Srbi sa Kosova mogu da ostvare kao ravnopravni gradjani kroz institucije Kosova.

„ZSO je mrtvo slovo na papiru. Ustavni sud Kosova je 2015. godine proglasio da je ZSO u suprotnosti sa Ustavom Kosova u 23 člana. Pritom, nijedan Srbin sa Kosova nije protestvovao, nego samo Beograd“, ocenio je Kurti.

On je rekao da priznaje rezultate izbora, ali da ne može da prizna glasanje pod, kako je naveo, pritiskom i rezultate koji se postižu „donošenjem kutija sa hiljadama glasačkih listića iz Srbije“. „To nije demokratija, to je manipulacija“, ocenio je Kurti.

On je istakao da Ustav Kosova predvidja da se za ministre u vladi iz redova manjina dobije odobrenje od predstavnika te manjine u Skupštini.

„Što u ovom slučaju može biti Srpska lista, ali to ne mora da bude po svaku cenu njihov član“, naveo je Kurti za „NIN“.

