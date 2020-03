Kurti za dobrosusedske odnose sa Srbijom i Zapadni Balkan u EU

Premijer Kosova Aljbin Kurti izjavio je da je predložio da 15. marta budu ukinute takse od 100 odsto na sirovine iz Srbije, a da se zatim Srbija do 1. aprila obaveže da će obustaviti kampanju za povlačenje priznanja Kosova i da počne da uklanja necarinske prepreke.

Kurti je u intervjuu za nemačku javnu televiziju ARD rekao da je to predlog koji je izraz dobre volje i njegov lični stav kao premijera, a ne i odluka vlade i ponovio da želi dobrosusedske odnose sa Srbijom.

„Mislim da sve države Zapadnog Balkana treba da udju u Evropsku uniju, po mogućnosti što pre. Mi nismo susedi EU. Mi smo okruženi Evropskom unijom. Postoje zemlje na istoku i na jugu koje su susedi EU. Ali to ne važi za šest država Zapadnog Balkana kojima su potrebne investicije, a centru tih šest država Zapadnog Balkana je Kosovo“, rekao je Kurti.

Premijer Kosova je ocenio da bi u narednim mesecima za Zapadni Balkan od najveće važnosti bilo da EU otvori pregovore sa Albanijom i Severnom Makedonijom i uvede liberalizacju viznog režima za gradjane Kosova.

„To je ono što zahtevam od naših partnera u EU. Ispunili smo sve kriterije, a nova vlada je odlučna da poboljša imidž zemlje, i to u prvom redu tako što će se boriti protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou“, rekao je Kurti.

Prema rečima Aljbina Kurtija, borba protiv korupcije i otvaranje novih radnih mesta biće prioritetni zadaci nove vlade, a u tom cilju biće sprovedena temeljita provera sudija, tužilaca i zaposlenih u policiji i tajnim službama, i organizovana kampanja u dijaspori sa ciljem da se najbolji stručnjaci vrate na Kosovo i pomognu u izgradnji demokratske zemlje.

„Smenjivanje korumpiranih službenika sa jedne strane, raspisivanje javnih konkursa za nove, sveže i poštene stručnjake koji bi popunili upražnjena mesta, i ujedno proces provere u pravosudju i sektoru bezbednosti – to je po mom mišljenju dobitna kombinacija“, rekao je Kurti.

Kurti je ocenio da medju gradjanima Kosova postoji široka podrška za takav kurs vlade, ali je ponovio da radna mesta i pravda idu ruku pod ruku, a da su pretpostavka za to privredni razvoj i pravna država.

„Za radna mesta su nam potrebna ulaganja u privredu, ali nam je isto tako potreban i most izmedju privrede i obrazovanja. U Nemačkoj imate jako dobar model dualnog stručnog obrazovanja, i bilo bi mi drago da to imamo i na Kosovu. Imamo ogromne manjkavosti u obučenosti koje želimo da premostimo tako što ćemo tržište rada povezati sa kvalitetnim obrazovanjem, kako više ne bismo imali 20.000 mladih žena i muškaraca koji imaju fakultetsku diplomu, a nemaju posao na tržištu rada“, rekao je Kurti.

(Beta)