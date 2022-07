Lajčak: Članice EU danas više nego ikada prate usklađivanje sa politikom Unije

Specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da pitanje usklađivanja sa politikom EU danas, zbog ruske invazije na Ukrajinu, ima veći značaj nego ranije pri odlučivanju o napretku zemalja koje teže članstvu u Uniji.

Lajčak, koji je specijalni predstavnik EU i za druga pitanja Zapadnog Balkana, rekao je u intervjuu za beogradski Nedeljnik da članice Unije, kada donose odluke o napretku, „prate sve kriterijume, i poglavlja, i vladavinu prava“, a da „danas i više nego ikada prate i pitanje usklađivanja sa politikom EU“.

„Pitanje jedinstva, pitanje pripadnosti istim vrednostima koje je zvučalo kao kliše, kao neka fraza, sada je postalo vrlo važno za države članice. Čuje se sa svih adresa da je potrebno da se to dokaže i time što će se zemlje kandidati približiti našim stavovima, kada je reč o spoljnoj i bezbednosnoj politici EU i sankcijama. Srbija to zna. Vaš predsednik to zna“, naveo je.

Posle razočaravajućeg samita EU i Zapadnog Balkana, 23. juna u Briselu, na kojem nije ostvaren nikakav napredak zapadnobalkanske šestorke ka EU, Lajčak je kazao da „potpuno razume“ kritike upućene Uniji.

Naveo je da EU „stvarno oseća da je u dugu prema regionu“ i dodao da „naravno da postoji odgovornost“ Unije, pre svega u tome što je počela da posmatra proces proširenja kao tehnički proces.

„Malo smo se pogubili u klasterima, poglavljima, a kao da smo izgubili razumevanje da je to pre svega politički proces i da treba da bude kredibilan. I da, ako tražimo od naših partnera da ispune uslove, moramo i mi da ispunimo svoje. To se više nego jedanput nije desilo, i to jeste naša krivica. S druge strane, ovde s Balkana vidim i čujem često da je samo EU odgovorna. A nije tako“, rekao je Lajčak.

On je kazao i da je EU „pokazala stratešku viziju“ u odnosu na Ukrajinu, Moldaviju i Gruziju i dodao da je „upravo to izgubila kada je u pitanju Balkan“.

„Ali dobra stvar je da je EU svesna toga da je rat u Ukrajini otvorio oči svima koji su mislili da je Balkan na bezbednom mestu, da ne treba da brinemo, da Balkan može da čeka jer nema drugu perspektivu sem evropske. Sada se pokazalo da ništa nije dovoljno bezbedno i da ne možemo da dozvolimo da Balkan ostane u tom međuprostoru. Od svih tragedija koje je taj rat stvorio, ovo je jedan dobar efekat“, naveo je Lajčak.

(Beta)

