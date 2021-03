Lajčak: Prvi susret Vučić-Kurti moguć za nekoliko sedmica

Specijalni predstavnik Evropske unije (EU) za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izrazio je očekivanje da bi do prvog susreta predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija (Albin) moglo doći za nekoliko nedelja a da je postizanje sporazuma o normalizaciji odnosa moguće u roku od nekolio meseci ako za to postoji politika volja lidera.

„Mislim da možemo očekivati prvi susret dovoljno brzo, bez nepotrebnog odlaganja“, rekao je Lajčak za Radio slobodna Evropa (RSE) dodajući da su mu i Kurti i Vučić rekli da su spremni da dodju u Brisel i da nastave dijalog.

Lajčak je rekao da ima „dovoljno vremena za jedan ozbiljan posao“ jer mu je Evropski savet prošlog petka obnovio mandat za 17 meseci, do kraja avgusta 2022, ali i dodao da bi sporazum mogao biti postignut i ranije.

„Ttehnički (postizanje sporazuma o normalizaciji) jeste izvodljivo u nekoliko meseci, medjutim, nisam ja taj koji to odlučuje. O brzini procesa odlučuju dve strane: Srbija i Kosovo“, dodao je.

Upitan koja će pitanja biti rešena sveobuhvatnim, pravno obabezujućim sporazumom o normalizaciji odnosa Lajčak je rekao da je „to sve bilo dogovoreno prošle godine izmedju predsednika Vučića i premijera Hotija, uz posredovanje EU“.

„Jedna i druga strana su tačno znale o čemu se pregovara, koliko ima koraka koji vode prema sveobuhvatnom sporazumu. Mi sada treba da čujemo od nove administracije na Kosovu u kojoj se meri identifikovala sa tim sporazumom ili sa tim planom, sa tim programom, da li ima neke nove predloge ili nove elemente, na šta oni naravno imaju pravo. Jer ustvari nije EU ta koja odlučuje o tome šta će biti rezultat. To su Beograd i Priština koji se dogovaraju o tome, mi smo tu da pomognemo“, rekao je Lajčak.

Na pitanje o Zajednici srpskih opština (ZSO) na Kosovu Lajčak je rekao da u medjunarodnom pravu postoji princip „pacta sunt servanda“ što znači da ono što je bilo dogovoreno treba da se ostvari.

„I to je to…. To je bilo dogovoreno odavno, pre mog dolaska, 2013. i 2015, znači, ne možemo da se pravimo kao da to ne postoji. Očekujem pregovore kako da se to ostvari“, rekao je.

Lajčak je rekao da nije promenio stav prema ideji o razmeni teritorija dodajući da „promena granica na etničkom osnovu nije koncept 21. veka, nije koncept na kojem je izgradjena EU“.

„Ja sam lično ubedjen da bi promena granica značila otvaranje Pandorine kutije, što bi bilo jako opasno, ali isto bi značilo da je EU na neki način odustala od ambicije da privuče region Zapadnog Balkana u svoje redove na taj način da gradimo evropske standarde, evropsku kulturu, a onda bismo išli u nekom drugom pravcu, jako opasnom pravcu. Dok sam ja na tom poslu, ja ću se truditi, zalagati i garantovati da su sva rešenja evropska rešenja i približavaju Srbiju i Kosovo Evropskoj uniji, a ne suprotno“, rekao je.

Na pitanje o ulozi SAD u dijalogu Lajčak je naglasio da američka administracija u potpunosti podržava proces koji vodi Evropska unija, podržava proces proširenja, dijalog i njegovu misiju. „I to neće biti samo pasivno. Oni to rade i aktivno, u komunikaciji sa partnerima“, dodao je.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.