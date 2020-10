Lajčak zahteva od Kosova da sprovede sporazum o ZSO

Specijalni izaslanik Evropske unije (EU) za pitanja susedstva na zapadnom Balkanu i dijalog Kosovo-Srbija Miroslav Lajčak zatražio je danas od institucija Kosova da primenjuju sporazum o Zajednici opština sa srpskom većinom (ZSO).

„Da pojasnim da je sporazum o ZSO postignut u Briselu 2013. godine i posle 2015, ali nije primenjen. On treba da bude formiran u saglasnosti sa duhom Ustava. U sledećem koraku treba razgovarati o Statusu (ZSO). On je deo sveobuhvatnog sporazuma koji počinje da se primenjuje nakon njegovog potpisivanja. Implementacija će biti nakon potpisivanja (sveobuhvatnog) sporazuma. O detaljima za ZSO treba se dogovoriti kao deo potpisivanja sporazuma. Treba da bude jasno šta se potpisuje i šta se kaže“, kazao je Lajčak.

Lajčak je rekao da postoje sporazumi o ZSO iz 2013. i 2015. godine i mišljenje Ustavnog suda i na osnovu njih treba da se pripreme dokumenta i razgovara.

Strane su se dogovorile da će se o tome razgovarati, kazao je on.

Rekao je da se pregovara o normalizaciji odnosa i nije na njemu da odredi šta to podrazumeva.

„Kosovo je jasno stavilo do znanja šta je normalizacija i Beograd je to isto uradio. Trudićemo se da obezbedimo normalizaciju. Ja sam tu da olakšam proces, nisam u poziciji da kažem šta je to. Ja želim sporazum izmedju Kosova i Srbije. Ako nema volje za sporazumom neće ga biti. Neće biti normalizacije odnosa bez ZSO. Kosovo ju je potpisalo, Skupština ratifikovala. Kosovo treba da ga primeni. To je deo pregovora. Kada političari ne žele da se tekst (sporazuma) otvori i mi to ne želimo, ali želimo da se implementira to što je obećano“, kazao je Lajčak.

Prema njegovim rečima, ključni princip je da se ostvari sve što je potpisano i dodao da je kompromis dobro poznat princip svakog pregovora.

„Ako želim da dobijem nešto treba takodje da dam nešto. Mi se sastajemo radi kompromisa. To su teški pregovori i obe strane treba da su spremne da učine svoj deo, da daju i uzmu ono što žele“, kazao je Lajčak.

Istakao je da se dijalog vodi da bi se razgovaralo o otvorenim pitanjima u odnosima sa Srbijom i podvukao da se Kosovo obavezalo da sprovede sve sporazume, uključujući i onaj o ZSO.

Govoreći o susretima koje je imao na Kosovu, rekao je da je imao 25 susreta sa liderima i ocenio da je od prethodne posete Kosovu uočio značajan progres u dijalogu.

„Složili smo se koje su glavne teme deo sporazuma. Pregovaramo o sveobuhvatnom pravno obavezujućem sporazumu Kosovo Srbija“, kazao je Lajčak i dodao da je želja da se tim sporazumom pomogne stabilizaciji regiona.

Zahvalio se premijeru Avbdulahu Hotiju koji je pokazao liderstvo u nastavku dijaloga u teškim okolnostima.

„On se ovde vrlo često i teško kritikuje, ali se on bavi teškim temama i zemlje EU su to uvidele i cene“, kazao je Lajčak.

(Beta)

