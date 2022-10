Lalić za Demostat: 5. oktobar naša jedina pobeda, imamo smenjivu vlast, ali to je danas ugroženo

Glavni urednik „Nedeljnika“ Veljko Lalić ocenio je da je „5. oktobar naša jedina pobeda i da za demokratiju u Srbiji ne postoji nijedan važniji datum u modernoj istoriji“.

„To jeste, kako je rekao (akademik) Vlada Kostić u jednom intervjuu ‘Nedeljniku’, naša jedina pobeda. Za demokratiju u Srbiji ne postoji nijedan važniji datum u modernoj istoriji. Kostić je to rekao, mi smo to stavili na naslovnu stranu. Znam koliko su ga napadali posle, ovde kad to kažete odmah ste drugosrbijanac“, rekao je Lalić u emisiji „Pola sata Demostata“.

Lalić je rekao da se Srbija 5. oktobra izborila za demokratiju.

„Do 5. oktobra vi nemate smenu vlasti, svi su proterani ili ubijeni. Iza 5. oktobra smo dobili smenu vlasti“, rekao je Lalić.

Naveo je i da je upravo smena vlasti na izborima važno pitanje za prednika države Aleksandra Vučića danas.

„Mi smo posle 5. oktobra imali nasmejanog Živkovića koji predaje vlast Koštunici, Koštunicu koji se naljutio na narod zbog Kosova, Tadića koji glumi mangupa one večeri, bile su predvidive stvari. Danas jesmo u situaciju u kojoj može da se udari u temelj demokratije“, rekao je Lalić.

Govoreći o spoljnoj politici Srbije, Lalić je rekao da je Beograd do sada napravio ogromne greške, navodeći da je Srbija 24. februara mogla da osudi Rusiju više nego bilo ko u regionu.

„To su političari reformatori. Zamislite da ste vi prednjačili u tome, a imali ste svako pravo jer znate šta znači otimanje teritorije. Kao što danas imate pravo da ponovo aktivirate pitanje pred Medjunarodnim sudom pravde. Politika je proaktivna stvar, vi samo morate da se negde postavite”, rekao je Lalić.

On je podstio i da je Evropa smanjila zavisnost od ruskog gasa sa 40 odsto na deset odsto, Nemačka sa 50 na devet odsto i da ide na još niže, dok je Italija sa 40 odsto spustila zavisnost od ruskog gasa na 23 odsto, dok Srbija nije smanjila zavisnost ni za procenat.

„Ta politika, koja meni od 2012. godine izgleda – zagnjuri, pa koliko izdržiš, je opasna u ovim sistemskim stvarima“, naveo je Lalić.

Lalić je rekao da su pogrešni narativi da od Srbije možemo napraviti Titovu nesvrstanu Jugoslaviju, te da je Srbija na evropskom kontinentu i da dobro zna kako izgleda „spoljni zid sankcija“.

„Ne možete da živite izopšteni iz onoga gde se nalazite. Podvući ćemo liniju već ove zime i stvari će biti jasnije. Voleo bih da imamo najjeftiniji gas, voleli bismo svi da se postigne mir i da ispadnemo najpametniji, ali mislim da stvari ne idu u tom pravcu“, zaključio je Lalić.

Govoreći o eventualnim sankcijama Srbiji iz Evropske unije, Lalić je rekao da je u spoljnoj politici jako teško predvideti stvari, ali da se o Srbiji stvara pogrešna slika koja je loša za naše evropske integracije.

„Ne moraju oni nama da daju bilo kakve sankcije, ali mi stvarno moramo u nekom trenutku da odigramo neku proaktivnu ulogu“, naveo je Lalić.

(Beta)

