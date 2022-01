Lazović i Brković za N1 o ekološkim protestima i izjavi premijerke o kompaniji Rio Tinto

Predstavnik pokreta Ne davimo Beograd Radomir Lazović i aktivista iz Novog Sada Brajan Brković ocenili su danas da ne treba verovati premijerki Ani Brnabić koja je rekla da je vlada blizu odluke da poništi sve dozvole date kompaniji Rio Tinto.

Lazović je za televiziju N1 naveo da tu izjavu premijerke razume „kao manipulaciju“, dok Brković smatra da se radi „o propagandnim metodama vlasti“.

Predstavnik Ne davimo Beograd je ocenio i da vlast, izjavama poput premijerkine, pokušava da kupi vreme do izbora (najavljenih za početak aprila).

„Ne mislim da ima iskrene želje da se to uradi, oni prosto pokušavaju da kupe vreme do izbora“, rekao je Lazović.

Prema njegovim rečima, ukoliko vlast ne bude smenjena na izborima, ne samo projekat Rio Tinto već i drugi projekti čekaju da posle njih budu nastavljeni.

Ocenio da su vlast pogodile blokade sabraćajnica gradjana i ekoloških aktivista

„Jesu se uplašili, i sada mute vodu, čine da otpor bude blaži jer najavljuju neke promene. Ali ako se ova vlast ne smeni, oni će nastaviti sa Rio Tintom“, rekao je on.

Brković se, kako je prenela tevizija N1 na svom sajtu, složio da je izjava premijerke „spuštanje lopte i pokušaj razvodnjavanja priče“.

„Njoj ne treba verovati ni kada kaže ‘dobar dan’, da je napolju dan. Dok to stvarno ne bude povučeno, to su sve njjihove propagandne metode“, rekao je on.

Istakao je „cela vlada PR“ predsednika Srbije Aleksandra Vučića, te ocenio da „on odlučuje da radi na osnovu profita a ne koristi po gradjane“.

„Očekujem konkretne odluke vlade u smislu povlačenja Rio Tinta, ako to ne bude do kraja januara, suočiće se sa ozbiljnom krizom koju nisu imali u 10 godina vlasti“, rekao je Brković.

(Beta)

