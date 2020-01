LDP: Boris Tadić je ključna figura koja je odgovorna za ono što nam se danas dogadja

Liberalno demokratska partija (LDP) pozvala je danas bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića da „preuzme odgovornost za to što je u vreme svoja dva mandata celo društvo postepeno gurao u ambis kroz pogrešnu politiku izjednačavanja četnika i partizana, pogubnu spoljnu politiku „i Evropa i Kosovo“ i stavljanje u prašnjavi ugao istorije Zorana Djindijića“, što je sve vodilo do stanja u kome se Srbija danas nalazi.

U saopštenju LDP se navodi i da je „Boris Tadić imao svoju ulogu u stvaranju Srpske napredne stranke, što se opisuje i u depešama Vikiliksa“, kao i da je „iz današnje perspektive, on ključna figura u novijoj političkoj istoriji, koja je odgovorna za sve što nam se danas dogadja“.

„Nisu krave koje je mazio i sa kojima se slikao dovele do njegovog pada. Veći je problem bila politika koju je sprovodio i čije greške ponavlja i aktuelna vlast. I njima pokušavamo da pomognemo, baš kao i njemu, zato što je to u interesu celog društva. I nije tačno da je Boris Tadić politička prošlost. On i dalje ima šansu da detaljnije objasni sopstvenu ulogu u stvaranju SNS, da objasni koje su političke razlike, jer ih ne vidimo najbolje“, navodi se u saopštenju LDP.

U saopštenju LDP navodi i da bivši predsednik Srbije gradjanima treba da objasni „štetne privatizacije, kao što je NIS, koju je lično potpisao, istorijsko pomirenje sa Socijalističkom partijom Srbije i njihovo vraćanje na političku scenu, kao i zašto nije otvorio pitanja o zločinima u Bosni ili na Kosovu“.

