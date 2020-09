Lečić: Nije u pitanju frakcija, Rakić isključenje zbog kršenja pravila ponašanja

Glumac i doskorašnji član Demokratske stranke (DS) Branislav Lečić, koji je medju nekoliko funkcionera koji je Izvršni odbor DS isključio iz stranke, izjavio je danas da je „odluka o njegovom isključenju iz stranke neregularna“.

Lečić je za televiziju N1 izjavio da je to zbog toga što je deo članova i funkcionera DS, medju kojima je i on, pre te odluke Izvršnog odbora o isključenju iz stranke „većinski na GO u ‘Madlenianumu’ raspustili Izvršni odbor“.

„Stranka je u neregularnom stanju s te strane, sad imamo samo proces izbora koji je 26. septembra, Lutovac je u tehničkom mandatu. Javnost ne mogu te stvari da zanimaju na način na koji bi bio dostojan – nije u pitanju nikakva frakcija, s ove strane je cela DS, nasuprot ljudima koji su jedna manjina oko Lutovca, zajedno s veštačko formiranom strankom“, rekao je Lečić.

Izvršni odbor DS isključio je pre dva dana iz stranke po disciplinskom postupku, koji je pokrenuo Etički odbor stranke, Radoslava Milojičića Kenu, Slobodana Milosavljevića, Balšu Božovića i Branislava Lečića uz obrazloženje da su organizatori pokušaja preotimanja stranke u „Madlenijanumu“ 21. juna.

Zamenik predsednika Demokratske stranke (DS) Dragana Rakić izjavila je da četvorica funkcionera nisu isključeni zbog drugačijeg mišljenja već svojih konkretnih postupaka.

„U DS su propisana pravila ponašanja, a ne pravila mišljenja. Niko nije isključen zbog toga što drugačije misli, ili govori, već zbog onog što je učinio“, rekla je Rakić, za današnje izdanje lista Danas.

Kako je navela, oni su isključeni „zbog konkretnih postupaka, zbog angažovanja Vučićevih batinaša i zbog nasilnog prekidanja sednice Glavnog odbora, kojim su osramotili stranku i uvredili svakog demokratu, a ne zato što su nešto rekli, ili zato što misle drugačije nego većina u stranci“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.