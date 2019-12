Lečić: Odluke se donose izvan Glavnog odbora DS, apsolutno podržavam mlade

Član Demokratske stranke (DS) Branislav Lečić izjavio je da je već duže vreme svedok uzurpacije demokratije u Demokratskoj stranci, navodeći da „ona, svakako, nije demokratska bez demokratije jer to je njena suština“.

On je, za list Danas, rekao da je izlazak grupe članova DS sa subotnjeg Glavnog odbora stranke iniciran time što njemu nije dopušteno da govori, ali da su razlozi „složeniji“.

„Diskusija je paravan, odluke se donose izvan Glavnog odbora, a to me navodi na opravdan zaključak da se stranačke odluke donose i van same stranke. Izgleda da postoje ambicije da se DS potupno instrumentalizuje u tudje svrhe. Dakle, mi smo izašli iz sale zbog uzurpacije demokratije, to je jedini i pravi razlog“, rekao je Lečić.

On je naveo kao razlog napuštanja sednice i „to što nije bilo tačke verifikacije mandata Omladine DS, koja je nedavno izabrala svoje rukovodstvo“.

„Ja apsolutno podržavam mlade. Svako ko ratuje protiv mladosti unapred je izgubio bitku“, rekao je poznati glumac.

(Beta)