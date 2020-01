Libijski moćnik Haftar pozdravio apel Erdogana i Putina za primirje, ali najavio nastavak ofanzive

Feldmaršal Halifa Haftar, moćnik istočne Libije, pozdravio je danas poziv na prekid vatre koji su dan ranije iznele Ankara i Moskva, ali je medjutim najavio da će nastaviti svoju vojnu operaciju protiv snaga lojalnih Vladi nacionalnog jedinstva (GNA), koju priznaju Ujedinjene nacije.

U izjavi koju je pročitao njegov portparol Ahmad al-Mesmari, maršal Haftar je poručio da se stabilnost ili oživljavanje političkog procesa u Libiji ne može postići pre „iskorjenjivanja terorističkih grupa“, raspuštanja i razoružavanja milicija za koje kaže da kontrolišu glavni grad Libije.

Halifa Haftar koga su naročito podržali Egipat i Ujedinjeni Arapski Emirati, od početka aprila predvodi ofanzivu da bi zauzeo glavni grad Libije, sedište GNA Fajeza al-Saraja.

GNA je u sredu uveče pozdravila poziv na primirje, ali bez nagoveštaja da li će to biti ispunjeno.

Predjednici Turske i Rusije, Redžep Tajip Erdogan i Vladimir Putin, pozvali su u sredu u Istanbulu na primirja u Libiji gdje se njihovi interesi razilaze. Rusija je optužena da podržava maršala Haftara, posebno tako što mu je poslala stotine plaćenika, dok je Turska najavila slanje trupa u Libiju kao podršku GNA.

U saopštenju, maršal Haftar je ipak „pozdravio inicijativu predsednika Vladimira Putina“, istovremeno najavljujući nastavak „napora Oružanih snaga u njihovom ratu protiv terorističkih grupa“.

Jedan od savetnika maršala Haftara rekao je za AFP da to nije odbacivanje inicijative za primirje, već su to „uslovi koji moraju biti ispunjeni“ pre no što bude prekida vatre.

U saopštenju se navodi da su „terorističke grupe“ zauzele glavni grad i da „dobijaju podršku nekih zemalja i vlada koje im dostavljaju vojnu opremu, municiju (…) i bespilotne letelice“.

„Te zemlje takođe šalju mnoge teroriste iz celog sveta da se bore protiv oružanih snaga (pro-Haftara)“, dodato je.

Haftar time najverovatnije aludira na Tursku koja vojno podržava snage GNA, i koju optužuje da je poslala proturske borce iz Sirije da se bore i u Libiji.

(Beta)