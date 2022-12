Lider DPK: Predsednik Srbije postavio barikade da spreči postizanje sporazuma sa Kosovom

Lider Demokratske partije Kosova (DPK) Memlji Krasnići rekao je večeras da veruje da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić postavio barikade na severu da bi spreči sporazum sa Kosovom.

Krasnići, predsednik najveće opozicione stranke na Kosovu, zatražio je od predsednika kosovske vlade Aljbina Kurtija „da se ne ponaša kao politički analitičar već kao premijer“.

On je rekao da „ne može premijer da se pretvori u analitičara kada mu to odgovara“, i obrnuto.

Prema njegovim rečima, Kurti „treba stalno da bude premijer, ili analitičar“.

„Nije na njemu da radi analizu već da preduzme nešto, jer ono što kaže možda je istina, ali šta je alternativa, predaja pred pretnjom kriminala“, zapitao se Krasnići.

Krasnići je kazao i kako svi pričaju da su „na severu kriminalci“.

„Sad ono što hoćete da uradite jeste da pustite te kriminalce da nastave sa predstavom kada možete da putujete, a kada ne u tom delu (Kosova), ili želite da krenete i po cenu nepoznatog“, naveo je on.

Naglasio je da i dalje „ne preferira kao prvu opciju“ da barikade na severu uklone službenici kosovskih institucija, ali da ne vidi „ni predaju kao opciju“.

Krasnići je konstatovao da su barikade još uvek na severu, a da Vlada Kosova kaže „čekamo još malo“.

„Imam samo ovo pitanje, koliko je to malo? On (Kurti) je pre deset dana rekao zanimljivu frazu – ‘Kfor je tražio neko vreme da vrlo brzo ukloni barikade’. Koliko je to vreme“, zapitao je Krasnići.

Ocenio je da ako do pravoslavnog Božića bude zadržano trenutno stanje, da će to „onda biti nova normalnost“, te izrazio bojazan „da će to postati tema razgovora u Briselu“.

Dodao je da bi bila „pogubna opcija“ da se o tim barikadama razgovara u Briselu.

„Verujem da je Vučić postavio barikade da spreči sporazum (po francusko-nemačkom predlogu)“, rekao je Krasnići.

(Beta)

