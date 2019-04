Počeo protest „Jedan od pet miliona“ ispred Vlade (UŽIVO)

Novi protest „Jedan od pet miliona“ počeo je ispred Vlade Srbije u Nemanjinoj ulici.

Građanima se ispred Vlade Srbije obratio glumac i funkcioner Demokratske stranke Branislav Lečić. On je rekao da se ipak neće šetati do zgrade televizije Pink, kako je ranije najavljeno, zbog provokacija koje priprema vlasnik te televizije Željko Mitrović. On je poručio građanima da treba da krenu do Trga republike i „oslobode ga od aktuelne vlasti“.

Prema njegovim rečima meta nezadovoljnih građana nije televizija Pink, čiji je vlasnik Željko Mitrović najavio da će demonstrante „politi cisternom govana“, i da razumni i mirni građani neće „nasesti“ na provokacije.

– On je spremio ozvučenje, u zgradi privatne televizije se nalazi policija u civilu, koju svi mi građani plaćamo i moraće da odgovara i objasni kako i po čijem nalogu policija radi za njega – poručio je Lečić.

Glasno ću se nasmejati Željku Mitroviću i Pinku, jer je naseo i spremio plaćenike da izazovu sukobe, izjavio je Lečić. Kako je rekao opozicija nikada nije stvarno planirala odlazak do zgrade TV Pink.

Nismo naivni. Pobedićemo idejom i dostojanstvom. Nećemo dozvoliti da iko strada, rekao je Lečić.

On je poručio Mitroviću da čeka 6. oktobar i najavio da će tada biti „zabranjena njegova frekvencija“. Prema rečima Lečića, demonstranti neće rušiti Pink, ali da će proslaviti gubljenje frekvencije.

Na početku protesta intonirana je himna Srbije, a potom je minutom ćutanja odata pošta žrtvama bombardovanja 6. aprila 1941.

Lečić je rekao da učesnici protesta neće odustati i da će motivisati sve druge građane za promene u Srbiji.

Potreban nam je novi dogovor u svakom segmentu života. Ne treba nam nikakvo nasilje, predočio je Lečić i pozvao mlade da se izbore za slobodu u Srbiji i ne odlaze u inostranstvo.

Na ovo okupljanje stigli su i studenti nakon velike studentske šetnje koja je pod sloganom „Studenti ne ćute“ krenula u 16 časova od Studentskog grada na Novom Beogradu.

Lečić je pozdravio studente i naglasio da je mladost ta koja šeta i koja treba da nosi promene u društvu a da su svi okupljeni civilizovani građani koji treba da se upute ka Trgu republike kao simbolu slobode i uređene države.

Đilas: Pred Pinkom kada stigne sloboda i kada izgubi nacionalnu frekvenciju

– Jedan od lidera Saveza za Srbiju Dragan Đilas izjavio je da učesnici protesta „Jedan od pet miliona“ u Beogradu neće ići večeras do zgrade televizije Pink kao što je bilo planirano, jer kako je rekao ne žele da daju priliku vlasti da „ubaci svoje ljude“ među demonstrante i tako izazove incidente.

Đilas je agenciji Beta rekao da će umesto do televizije Pink učesnici protesta krenuti ka platou kod Trga Republike gde će im se obratiti šef odbornika Saveza za Srbiju u Skupštini Beograda Nikola Jovanović i predsednik opštine Stari grad Marko Bastać.

Građani su krenuli ka Trgu Republike.

Lideri Saveza za Srbiju su nešto pre 18 sati došli ispred zgrade Televizije Pink, gde su položili venac sa fotografijom jednog od lidera kosovskih Srba Olivera Ivanovića i porukom „Saznaćemo ko te je nanišanio spotom na Pinku. Obećavamo“.

Nakon što su predstavnici SZS otišli, sa zvučnika ispred Pinka puštena je muzika.

(Danas)