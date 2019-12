Lukašenko: Nemogući slobodniji izbori od beloruskih

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je danas u Beogradu da je nemoguće održati slobodnije i demokratskije izbore nego što su to bili nedavni parlamentarni izbori u njegovoj zemlji, a na kojima opozicija nije osvojila nijedan mandat.

„Ne mogu se bolje organizovati izbori. Mnogo smo se trudili da zadovoljimo i svoje sponzore i navijače na istoku i EU. Jedni su bili oduševljeni razultatima, a drugi su rekli da je to što opozicija nije ušla nesreća, da je to loše. Da to znači da se radi o diktaturi i da nema slobode“, rekao je Lukašenko u obraćanju srpskom parlamentu.

On je navode o nedemokratičnosti izbora odbacio kao „glupost, jer tada nije ni bio u zemlji“.

„Želeo sam da u parlamentu bude tri ili pet predstavnika opozicije, ali kako da ih dovedem ako su dobili samo dva ili tri odsto? Kako da ih demokratki dovedem u parlament? Nisam mogao da ih povedem za ruku“, rekao je beloruski predsednik.

Kako je naveo, on sam je na čelo države došao iz redova opozicije, iako „konstruktivne“.

„Nisam šetao ulicama, ništa nisam rušio. Bio sam za stvaranje nečega“, rekao je Lukašenko.

On je naveo da je „nesreća što opozicija radi samo na dan izbora, ili par nedelja pred izbore“ i upitao „kakav narod bi izabrao takvu opoziciju“.

(Beta)