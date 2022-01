Lukić (Da se struka pita): Osposobiti tunele Karaburma za saobraćaj BG voza

Pokret „Da se struka pita“ zatražio je danas od vlasti da osposobe tunele „Karaburma“ za saobraćaj „BG voza“ i da se produži linija do Pančeva.

Član predsedništva tog pokreta, inženjer saobraćaja Dragomir Lukić je u saopštenju naveo da su u prošlom veku od leve i desne cevi tunela „Vračar“ klasičnom metodom izgradjene dve cevi tunela „Karaburma“.

Dodao je da su obe cevi dužine 600 metara, te naveo da je leva cev tunela izgradjana u periodu 1975-1977, a desna 20 godina kasnije, preneo je taj pokret.

„Prošlo je skoro 25 godina i nijedna vlast u Beogradu nije do danas uspela, pre bi se reklo nije znala, da tunele „Karaburma“ osposobili za saobraćaj „BG voza“ i linije produži do Karaburme, Rospi Ćuprije i dalje“, rekao je on.

Objasnio je i da je potrebno “ da bi se tuneli „Karaburma“ osposobili za saobraćaj „BG voza“, prvo te tunele očistiti od korova i ostale nečistoće, a zatim postaviti šine i kontaktnu mrežu“.

„Tako bi stanovnici Karaburme, Rospi Ćuprije i dalje dobili brzu i sigurnu vezu sa centrom Beograda, železničkom stanicom Beograd Centar – Prokop, Novim Beogradom i Zemunom“, rekao je on.

Istakao je i da se pokret kome pripada pita, da bi odavno linije „BG voza“ bile produžene i do Pančeva.

Naveo je da je 10. februara 2017. bila je završena rekonstrukcija, modernizacija i elektrifikacija dvokolosečne pruge od Pančevačkog mosta do Pančeva u dužini od 16 kilometara. Dodao je da je to „Srbija platila 90 miliona dolara“.

„Kako to da se niko od nadležnih u Beogradu, Pančevu i, na kraju, u Srbiji nije do danas „setio“ da bi linije „BG voza“ mogle da se produže do Pančeva“, zapitao je Lukić.

Napomenuo je da je „od železničke stanice Ovča, do koje saobraća „BG voz“, do železničke stanice Pančevo Glavna manje od osam kilometara modernizovane i elektrificirane dvokolosečne pruge“.

„Kada bi se linije „BG voza“ produžile do Pančeva, sigurno je da bi se rapidno smanjio i broj autobusa i automobila koji svaki dan, prelazeći Pančevački most, prevoze putnike izmedju Beograda i Pančeva, pa bi se time smanjilo i saobraćajno opterećenje samog mosta“, rekao je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.