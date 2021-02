Lunić: Uvodjenje obaveznog vojnog roka bi povećalo odliv mladih iz Srbije

Izvršni direktor Saveta za strateške politike Nikola Lunić izjavio je da bi uvodjenje obaveznog služenja vojnog roka „dodatno povećalo iseljavanje mladih iz Srbije“ i da vojna obuka treba da bude na dobrovoljnoj osnovi.

„Mi moramo imati jednu vrstu vojne obuke, ali na dobrovoljnoj osnovi i putem stimulacije, a ne putem kaznene, represivne politike. Stimulacija može biti kroz zdravstveno i penzijsko osiguranje, kroz stimulaciju poslodavaca, ili da prilikom zapošljavanja svi koji žele da se zaposle u ministarstima odbrane ili unutrašnjih poslova, mogu imati prednost, ukoliko su dobrovoljno odslužili vojni rok“, rekao je Lunić za televiziju Njuzmaks Adria.

On je naveo da bi uvodjenje obaveznog vojnog roka moralo da bude praćeno i kaznenom, restriktivnom politikom, što bi podrazumevalo represiju prema mladima.

„Drugim rečima, onaj ko ne želi da služi – on je dezerter. Ali, zagovornici vojnog roka ne spominju tu kaznenu politiku“, kazao je Lunić.

On je naveo da je, prema istraživanjima OEBS-a, 650.000 stanovnika, najviše mladih do 24 godine, od 2000. godine do danas napustilo Srbiju.

„Više od 70 odsto mladih želi da napusti Srbiju, prema istraživanju fondacije Fridrih Ebert. Prema istraživanju Ministarstva prosvete, 66 odsto studenata želi da napusti Srbiju. To su alarmantni podaci. Treba pogledati istini u oči. Prekinuti sa zabludama o teritorijalnoj veličini. Moramo da mislimo kako da opstanemo kao nacija“, ocenio je Lunić.

Prema njegovim rečima, u Vojsci Srbije (VS) sada postoje problemi sa popunom vojnicima ali i sa odlivom aktivnog vojnog sastava.

„Zato vlast mora da postavi ključno pitanje, zbog čega VS sada nije poželjan poslodavac? Zbog čega aktivni oficiri napuštaju VS i zbog čega mladima nije atraktivno služenje vojnog roka. To spada u društveni problem“, rekao je Lunić.

Dodao je da bi voleo da ministar odbrane javnosti pokaže studiju koja odgovara na pitanje zašto je potrebno vratiti redovno služenje vojske, a ne da im argument bude to što je, na primer, unuk vojvode Putnika za to da se obavezno služi vojni rok.

Lunić smatra da, pored toga što bi se povećao odlazak mladih u inostranstvo, uvodjenje obaveznog služenja vojnog roka bi bilo u suprotnosti i sa spoljnopolitičkim prioritetima Srbije.

„Pored evrointegracija, nama je jačanje regionalnog poverenja i regionalnih dobrosusedskih odnosa prioritet spoljne politike. Paradoksalno je da u nedavno usvojenim strateškim dokumentima – strategiji nacionalne bezbednosti i strategiji odbrane – nema nikakvih indikatora ugrožene bezbednosti, koji bi iziskivali povećanje operativne sposobnosti“, naveo je Lunić.

(Beta)

