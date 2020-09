Lutovac: Dijalog s vlašću bi imao smisla ako bi RTS postao javni servis

Predsednik Demokratske stranke (DS) dr Zoran Lutovac rekao je danas da je dobrodošao svaki dijalog izmedju vlasti i opozicije usmeren ka suštinskim promenama u oblasti vladavine prava, borbe protiv kriminala i korupcije, slobodnih medija i stvaranja uslova za slobodne i poštene izbore.

„Iskustvo susednih zemalja, pre svega, Severne Makedonije i Crne Gore, govori nam da je posredovanje Evropske unije od presudnog značaja da se sprovodu promene koje stvari pomeraju u dobrom pravcu“, ocenio je Lutovac za agenciju Beta.

On je izrazio očekivanje da će se razmišljati o takvim razgovorima, a ne onakvim kakve smo već imali.

„Razgovori u kojima smo već učestvovali nisu bili usmereni ka poboljšanju izbornih uslova, što je navodno bio njihov cilj, nego su pre svega bili usmereni ka tome da se stvori predstava o tome da postoji dijalog. Drugim rečima, u prvom planu nije bilo stvarno poboljšanje izbornih uslova i slobode medija, nego stvaranje slike da se na tome navodno radi“, rekao je predsednik DS.

Na pitanje Bete šta je uslov da razgovori izmedju vlasti i opozicije imaju smisla i rezultata, Lutovac je istakao da pravi razgovori moraju biti jasno definisani sa unapred utvrdjenim kriterijumima i merilima za kontrolu delotvornih suštinskih promena.

„To znači, da pomaci moraju biti konkretni, vidljivi svakom gradjaninu Srbije. Na primeru RTS-a to bi značilo da on stvarno postane javni servis koji potpuno, istinito i blagovremeno informiše gradjane o svim važnim pitanjima u društvu i da postoji prostor za kritičko mišljenje. I da to postane vidljivo i merljivo, a ne kao do sada u apstraktnoj sferi tumačenja onih koji su odgovorni što to nije tako. Samo takvi razgovori imaju smisla“, rekao je Lutovac.

