Lutovac (DS): Neću se odazvati ako Vučić pozove na konsultacije o francusko-nemačkom predlogu

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac izjavio je danas da ta stranka nikakav poziv nije dobila za bilo kakav sastanak na temu francusko – nemačkog predloga za rešavanje problema Kosova i Metohije, ali da se ne bi odazvao ni ukoliko bi takav poziv stigao.

Lutovac je za agenciju Beta izjavio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić konsultacije sa opozicionim strankama povodom francusko – nemačkog predloga najavio u obraćanju građanima Srbije, „sa ciljem da testira javno mnjenje i političke aktere, pa ako vidi da će odziv biti mali neće ni uputiti zvaničan poziv“.

„Ako poziv ipak stigne do nas neću ići na taj sastanak, jer je cilj tog sastanka isključivo da se u javnosti stvori utisak kako se Vučić konsultuje o važnim državnim pitanjima sa drugim političkim akterima, a to jednostavno nije tako. On se ne konsultuje ni sa kim, samo mu je potrebno da stvori takav utisak zbog suočavanja sa nepopularnim odlukama“, rekao je Lutovac.

Dodao je da Vučić „sve to radi isključivo radi opstanka na vlasti“.

„Drugi razlog je taj što bi mi trebalo da razgovaramo o predlogu u čijoj izradi on nije ni učestvovao, kako je sam rekao, nego mu je taj predlog uručen kao gotov proizvod. Ako je to tako, onda on nije odgovarajući sagovornik, nego oni koji su taj predlog sačinili“, zaključio je Lutovac.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.