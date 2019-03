Lutovac i Zelenović: Protest nije izgubio legitimitet, nego dobio novu snagu

Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac i predsednik opštine Šabac Nebojša Zelenović ocenili su danas da posle upada demonstranata u Radio televiziju Srbije protesti nisu izgubili legitimitet, već da su dobili novu snagu.

Lutovac i Zelenović, koji su medju liderima Saveza za Srbiju (SzS), rekli su za televiziju N1 da je za upad na RTS najodgovorniji predsednik države Aleksandar Vučić i da se zato traži njegova smena, jer „kada bi javni servis mesec dana radio pošteno, Vučić ne bi imao nikakvu šansu na izborima“.

„Protesti se ne zaustavljaju niti se smanjuje broj ljudi koji dolaze, svaki dan stižu pozivi da govorimo na protestima u raznim gradovima, i ovo mora da proizvede promenu“, istakao je Zelenović i dodao da je to „kulturna revolucija“.

„Na poštenim izborima Vučić nema nikakvu šansu“, kazao je Zelenović.

Na pitanje da li lider Pokreta Dveri Boško Obradović postaje glavni organizator protesta, Lutovac je rekao da je to medijski spin koji hoće da ubaci priču da se Obradović nameće.

Ako je Obradović „bio prvi koji je ušao tamo“, normalno je i da ih on pozove da se povuku, rekao je Lutovac i dodao da je „normalno da ako on može da kontroliše one koji su najnezadovoljniji i skloni ekstremizmu, da on najviše na njih može da utiče, ali odluke oko toga ko će koju ulogu da preuzme donosimo u Savezu“.

Zelenović i Lutovac su osudili jučerašnja hapšenja, ocenjujući da su „dečaci poslednji put bili tako hapšeni u vreme Slobodana Miloševića“.

Lutovac je rekao da će daljih sukoba sa policijom biti jedino ako policija dobije takvo naredjenje.

„Ali niko od gradjana ne treba da se oseti ugroženo. Oni hoće da prikažu lažnu sliku o nasilnim protestima, od demonstranata niko nije hteo ni da zgazi cvet“, rekao je Lutovac.

