Lutovac: Nasilje je model po kojem se danas vlada u Srbiji, najgori su na vlasti

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac rekao je danas, u Nišu, da je „nasilje model po kojem vlada“ sadašnja vlast kao i da „iz Srbije ne odlaze samo koji ne mogu da žive, a takvih je većina, već i oni kojima je dosta nepravde jer vide da su najgori zaposeli vlast“.

„Ovaj režim počiva na tome da se suzbije drugačije mišljenje, da svi koji drugačije misle budu skrajnuti, pritisnuti, pod takvim pritiskom da ne smeju da govore ili će ostati bez egzistencije“, rekao je Lutovac, na konferenciji za novinare te stranke kojom je podržao predsednicu Evropske mreže Srbije Milu Vujić „u borbi za osnovna ljudska prava“.

Ta nevladina organizacija je, prethodno, saopštila da se Vujić „brutalno preti i poziva na linč, blati i satanizuje, stavlja na ‘crnu listu’, a da nije učinila ništa sem što dosledno zastupa sistem uredjene i moderne Srbije“.

Lutovac je istakao da se mora odbraniti svaki kritički glas jer bez toga nema dostojanstva i slobodnog života, prenela je DS.

„Podržavajući Milu Vujić, mi podržavamo sve slobodoumne gradjane Srbije, slobodnu misao, slobodne medije. Želimo da izgradimo novu, slobodnu Srbiju u kojoj će svaki gradjanin biti zaštićen“, rekao je Lutovac.

Vujić je rekla da je „prva osoba koja ju je pozvala posle zvanične objave o progonu bio Lutovac, a da je potom stiglo i preko pedeset mejlova u kojima su gradjani prijavljivali istovetno ugrožavanje njihovih prava u jugoistočnoj Srbiji“.

„Aleksandre Vučiću, možete da me ubijete, ali to što šaljete ljude da me sačekuju ispred vrata, da mi obijaju stan, isključuju struju, falsifikovanim potpisima otimaju imovinu, da mi izlepljujete auto jer ste mislili da ste me uništili, a ja sam se kao feniks vratila iz pepela – sram vas bilo“, poručila je Vujić.

Ona je rekla da treba da se stidi i sadašnja gadonačelnica Niša Dragana Sotirovski „koja je plakala kod nas u kancelariji i koju smo podržali kada smo verovali da se bavi istraživačkim novinarstvom, a danas krši zakone“.

(Beta)

